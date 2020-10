Fedez con la mascherina già nel 2019. "Perché?": impazza la teoria del complotto

Le teorie complottiste e cospirazioniste si sono moltiplicate in questi mesi di pandemia. Da febbraio a oggi, gli italiani (e non solo) si sono allenati nell'esercizio dell'invenzione della fake news più grossa, alla ricerca di qualche dettaglio, fatto o avvenimento che potesse confermare che ciò che il pianeta sta vivendo è, in realtà, il frutto di una cosciente macchinazione da parte dei "poteri forti". L'ultima teoria in tal senso coinvolge Fedez, suo malgrado al centro di un dibattito che vorrebbe provare l'esistenza di un piano segreto di cui i potenti erano a conoscenza già dall'estate del 2019.

Tutto nasce da alcune foto condivise da Fedez sui suoi profili social, in cui il rapper indossa la mascherina. Sono divrsi gli scatti di questo tipo condivisi dal ragazzo, che nei post sfoggia mascherine di diverse fogge e colori. Che il cantante sapesse giù tutto? È questa l'ipotesi avanzata in un post complottista riportato dal sito Bufale.net: " A proposito Fedez, cosa ci facevi con la mascherina l’8 settembre 2019? Hai avuta una visione profetica dopo una seduta di ayahuasca? Ascolta Fedez, vai a prendere per il culo qualcun altro! ". Da qui, è nata una teoria cospirazionista, che si è alimentata dopo la decisione di Giuseppe Conte di coinvolgere proprio il rapper e sua moglie Chiara Ferragni per una campagna di sensibilizzazione indirizzata ai giovani sull'utilizzo delle mascherine. Ma davvero Fedez sapeva già tutto fin dall'estate del 2019? Ovviamente no.

Lo scorso anno il rapper e sua moglie sono volati a Tokyo insieme al loro piccolo Leone. Qui, il rapper si è divertito a scoprire le usanze locali e non è certo una novità che nei Paesi asiatici l'utilizzo della mascherina fosse diffuso ben prima dell'esplosione della pandemia. In una serie di scatti, per esempio, si vede il rapper con indosso una vistosa mascherina rosa che bacia sua moglie che, in quell'occasione, porta una tipica acconciatura da manga giapponese. Un travestimento quasi da cosplayer per i due, che si sono trasformati per qualche ora in Kakashi e Chun-li. Kakashi è un personaggio del manga Naruto, un ninja dai grandi valori. È a lui che il rapper ha voluto somigliare con quel travestimento. Ci sono anche altre foto che ritraggono Fedez con la mascherina a Tokyo ma, una volta rientrato in Italia, il cantante ha voluto utilizzare il dispositivo anche durante la Fashion Week di Milano.