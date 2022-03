"Fedez sarà presto a casa". Chiara Ferragni rompe il silenzio

La conferma che Fedez sia stato operato è arrivata poco fa da sua moglie. Fin dal mattino si erano rincorse voci su un possibile intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il rapper presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Impossibile al momento conoscere i motivi che abbiano portato Fedez sotto i ferri ma tutto lascia intendere che sia legato a quanto dichiarato dal marito di Chiara Ferragni 6 giorni fa, quando tramite i social ha fatto sapere di essere malato e di dover iniziare un percorso di cura importante. Il cantante non è sceso dei dettagli al momento ma ha promesso di farlo prossimamente, quandosi sentirà più forte per affrontare un discorso così importante in pubblico.

Intanto, i profili social di Fedez sono in silenzio. Da giorni non ci sono storie o post su Instagram, segno che il cantante voglia utilizzare tutto il suo tempo a disposizione per stare con la sua famiglia o, comunque, per riflettere su quanto gli sta succedendo. Ha fatto una sola eccezione nel giorno del compleanno di Leone, il suo primogenito, per fargli auguri e condividere un post sentimentale. Poi più nulla da parte di Fedez, tranne che una storia in cui ieri annunciava che oggi sarebbe stato un giorno molto importante per lui. E infatti, il giorno importante è arrivato ed è quello dell'operazione. Sconosciuti i dettagli dell'intervento, dall'ospedale San Raffaele le bocche sono cucite. Si sa solamente che questa mattina il marito di Chiara Ferragni è stato sottoposto a un intervento chirurgico e che deve attendere l'esito di alcuni esami per approntare la terapia da seguire nei prossimi mesi.