Furia Fedez con la Ferragni "Perché l'hai fatto?"

Si dice spesso che la vendetta vada servita fredda. Una frase che calza a pennello dopo essere stati resi partecipi di uno degli ultimi battibecchi della coppia social più seguita del momento. Parliamo dell’influencer Chiara Ferragni e del marito rapper Fedez, che in questi giorni stanno tenendo compagnia agli italiani in quarantena con una serie di stories sulla loro vita familiare.

Qualche giorno fa, infatti, la bellissima attrice americana Jennifer Aniston aveva iniziato a seguire Fedez su Instagram, cominciando persino a mettere like ai suoi contenuti condivisi sul social. Non molto entusiasta, la Ferragni aveva però fatto capire al marito che l’attrice fosse interessata solo a Leone, visto che i like riguardavano esclusivamente foto e video che vedevano come protagonista loro figlio. Insomma, il suo interesse non sembrava essere rivolto a Fedez. Ad ogni modo, il triangolo amoroso virtuale ha alimentato la fantasia del pubblico, che sui rispettivi account della coppia ha dato manforte a uno o all’altra. "Chiara una di noi" , ha scritto un utente. "Aspettiamo solo i like di Jennifer" , ha replicato una follower sotto una foto con Leone.

Tuttavia, questa storia avrebbe scatenato la gelosia di Chiara Ferragni. A distanza di qualche giorno, infatti, l’influencer ha deciso di vendicarsi postando sul suo profilo Instagram il video di un ballerino muscoloso impegnato in una coreografia a petto nudo. Alla vista della story, la reazione di Fedez è stata davvero immediata. A questo punto, è entrato nella stanza dove la coppia fa abitualmente workout e si è rivolto a Chiara, che nel mentre era impegnata a svolgere alcuni esercizi, chiedendole con fare stupito: "Ma hai appena postato il video di un ragazzo muscoloso? Ma perché?!" . Lei, entusiasta, ha replicato: "Sì perché balla benissimo e vorrei imparare il suo balletto su TikTok, ma non li leggi i post?!" . Ma ecco la risposta di Fedez alle parole della moglie: "No, non mi interessa a tal punto. Volevo solo sapere se era un modo per dirmi che non sono abbastanza muscoloso..." . La conversazione finisce qui e Fedez ha lasciato la stanza con un fare come da offeso avendo cura di chiudere bene la porta. Fatto sta che, nonostante Chiara abbia affermato di non nutrire nessun interesse per il muscoloso ballerino, il gesto sia sembrato agli occhi di molti un modo per far ingelosire Fedez dopo l’episodio legato alla Aniston.

Ma al di là della gelosia da quarantena, è innegabile quanto i Ferragnez stiano ricorrendo alla creatività per rendere l’isolamento domiciliare meno noioso tra challenge, tenerezze e concerti sul balcone.

