Fernanda Lessa: "Del mio Gf non cancellerei niente. La pugnalata? Nessuno ha capito davvero"

Nella casa del Grande Fratello Vip Fernanda Lessa è stato uno dei personaggi più discussi, ma nonostante le polemiche ha saputo instaurare legami profondi con molti concorrenti. Da modella a deejay, grande conoscitrice della musica e della cinematografia, Fernanda Lessa ha dimostrato di possedere una personalità forte che a volte ha messo in secondo piano il suo lato sensibile. Nella Casa non si è risparmiata tra liti, accese discussioni ma anche lacrime, confidenze e risate. Oggi Fernanda si gode la sua ritrovata normalità, vivendosi a pieno la famiglia, pensando al suo futuro professionale e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa contro chi non riesce a capirla.

Come sta andando la quarantena?

"Io abito in campagna per noi non è cambiato niente, non sento differenze di rumore, ho un bosco privato dove posso stare con le bambine, passeggiare con i cani e anche loro non si sentono chiusi".

Come è stato il ritorno alla realtà dopo l’uscita dal Grande Fratello?

"Mi sembrava di rivivere il film '2001 – Odissea nello spazio', come quando le scimmie guardavano il fuoco con sorpresa io guardavo il cellulare e la televisione chiedendomi: 'Come si accende'. Sai quante volte ho messo su la lavatrice senza schiacciare 'play'? Me lo ricordavano le mie bambine".

Nonostante le polemiche nella Casa hai legato con diversi protagonisti: Patrick, Andrea, Adriana, Paolo…

"Patrick lo sento tutti i giorni, Teresanna anche la sento, con Paolo e Andrea ci mandiamo gif e meme sul cellulare, abbiamo un gruppo ci facciamo due risate, ci consigliamo film da vedere. Paolo a dire il vero non vuole fare una diretta con me (ride, ndr) ha paura di finire su tutte le riviste scandalistiche".

C’è qualcosa che cancelleresti della tua partecipazione al Grande Fratello?

"No, cancellare no, perché sbagliando si cresce e si impara. Io non cancellerò mai quello che ho fatto nella mia vita. Oggi sono una persona migliore perché ho battuto la faccia nel muro tante volte, ho sbagliato, ho pianto e questo ti fa diventare più forte".

Con Antonella Elia non c’è stato feeling fin dall’inizio, poteva andare diversamente o avete due caratteri che non vanno d’accordo?

"Dovrei fingere di essere qualcun altro. Lei è una persona che non si riesce a evitare, lei si mette davanti a te. E non riuscendo a essere diversa da quello che sono se c’è da giocare devo giocare".

Ti aspettavi che l’esperienza al Grande Fratello fosse così intensa?

"Tutti, compresa io, quando vedevamo il reality pensavamo: 'Come, si conoscono da due mesi e stanno già piangendo?', 'Ha fatto l’Isola dei Famosi e dice che il Grande Fratello è stata l’esperienza più intensa che le ha cambiato la vita?'. E invece devo dire che è vero, come non credevo che all’Isola si facesse la fame, al Gf è tutto molto intenso. Non parli con i tuoi cari, isolata per giorni, ti devi fare forza da sola e cercare di fare delle amicizie perché noi umani dobbiamo socializzare. Abbiamo bisogno degli altri, di comunicare. E questo porta anche a parlare con una persona e a scoprire con non c’entri nulla con questa persona e a litigare. Succede anche nella vita reale solo che fuori te ne vai nella Casa no, perché il giorno dopo te lo ritrovi davanti".

Sei uscita dalla Casa e dopo poco hai già fatto discutere con il gesto della pugnalata. Provocazione o no, il gesto è stato forte e ha scatenato il web. Cosa volevi dire con quel gesto?

"Vorrei fare una premessa. Io sono una grandissima fan del cinema horror, sin da piccola, li guardavo a casa delle mie amiche perché mia madre non voleva, diceva che ero troppo sensibile. Adoravo i film trash degli anni ’80 'Venerdì 13' e 'Nightmare' per esempio, poi ho scoperto il genere black humour - quello che preferisco - che mette in luce gli aspetti ridicoli di alcuni argomenti che non sono per niente divertenti. Hotel Budapest', 'Velluto Blu' e tutti i film un po’ dark dei fratelli Coen, Kubrick, Hitchcock (sul quale ho fatto la tesi di laurea). Insomma, tutti film con scene forti ma alla fine da farsi una risata. Il gesto della pugnalata era un modo per ridere della nostra tristezza, di tutto quello che sta succedendo intorno a noi. Tutti hanno detto che era un finto suicidio, ma in realtà io stavo mimando una scena di 'Psycho'. Il mio sbaglio è stato quello di non scrivere, prima di postare il video: 'Dario Argento ho una possibilità di lavorare con te?'. Invece tutti a dire: 'E’ indemoniata', 'Facciamogli un esorcismo', ma dai …. Io pensavo che la gente la prendesse un po’ con più tranquillità, con più leggerezza, ci sono cose molto peggiori. Come tutti sono in quarantena, con i bimbi, c’è da fare tanto, pulire, stare dietro ai cani, insomma era anche un modo scherzoso per dire: 'Ahhh non ce la faccio più'. Però se non hanno capito mi spiace".

Subito dopo l'episodio tu hai scritto di non esser mai stata una farfalla ma un'ape, che punge ma è in grado di produrre anche miele: qual è il tuo "miele", il lato positivo del tuo carattere?

"Diciamo che c’è del miele molto prezioso. Nella casa l’amicizia con Adriana era vista come 'losca', è strano che due amiche si abbraccino, si facciano i grattini, si confidino. Il problema è che se do un abbraccio sembra che è losco, se do una forbiciata simulando la 'Bambola assassina' sono una pessima persona. Mi sa che devo cancellare il mio Instagram e tornare al telefonino anni ’90 (ride, ndr)".

È successo un "casino" un po’ come quando nella Casa eri stata accusata di fare riti voodoo, perché ti tiravi il sale dietro la schiena. In realtà fanno parte della tua cultura, giusto?

"Ma sì, fanno parte della mia cultura ma anche della vostra cultura, perché quando andate alla spa mettete il sale nella vasca da bagno. È la stessa cosa. Nella Casa c’erano tante culture divere: chi aveva il bracciale tibetano, Montovoli – per esempio - aveva il suo Buddha e accendeva il palo santo per purificare l’ambiente. Niente di strano. Non credo di aver fatto niente di male nel fare una cosa addosso a me, tirandomi del sale sul corpo (che tra l’altro fa benissimo alle vene). Qualsiasi cosa uno faccia, che sia piantare un albero o pregare, ma non sta facendo male a nessuno allora lasciamolo stare".

La tua vita non è stata facile. Hai superato momenti difficili l’abuso di droghe e alcool, la perdita di un figlio, tutto con coraggio e tenacia, cosa vorresti ora dal tuo futuro?

"Il prima possibile un vaccino per il coronavirus. La figlia del presidente della Santander ha detto che suo padre è morto soffocato, per la mancanza della cosa che abbracci, l’aria. Ci sono cose che devono farci riflettere".

Lavorativamente parlando?

"Vorrei fare una vacanza e poi, a settembre, sperando che questa emergenza si risolva positivamente, tornare a lavorare in televisione. Mi piacerebbe fare un programma di come la musica influenza la moda. Vediamo, chissà. Per ora mi godo la mia famiglia e le mie figlie, con loro sono ancora come una bambina, amo giocare con loro, le sprono e le incito a fare casino".