Fernanda Lessa mostra i lividi fatti dalla Elia e tuona: "Vade retro Satana"

La rissa nottura tra Fernanda Lessa e Antonella Elia continua ad avere degli strascichi e, dopo gli spintoni, la modella ha mostrato ai compagni del Gf Vip i lividi procurati dalla coinquilina.

La lite, nata per alcuni pacchi di biscotti che la Lessa ha sottratto alla Elia, è degenerata in maniera impensabile. Antonella ha braccato Fernanda che ha tentato di divincolarsi, ma presa per il braccio ha reagito e, alla fine, Sossio Aruta e Antonio Zequila sono stati costretti ad intervenire per sedare gli animi.

Passato il momento concitato, la Lessa ha continuato ad essere aggredita verbalmente da Antonella che, prima di rinchiudersi in confessionale, le ha urlato: “ Spero che dopo i biscotti ti facciano male anche al pancino. Oltre al mal di denti, adesso anche il pancino ti deve far male a te. Ma per anni ti deve far male, anzi, per il resto della tua vita ”.

Fernanda, che in quel momento stava per accendersi una sigaretta accanto a Patrick e Antonio, ha interpretato quelle dichiarazioni della Elia come una sorta di "rito satanico" e, ancora una volta, è tornata ad accusare Antonella di fare delle magie voodoo. “ Ma questa è una macumba! – ha detto - . Vade retro Satana, vade retro Satana, vade retro Satana! ”.

Ma, se Patrick sorrideva davanti a quell’atteggiamento superstizioso della Lessa, Zequila è tornato a parlare con lei della rissa e, forse per difendersi dagli attacchi di Sossio che ha ritenuto l’intervento dell’attore inappropriato e violento nei confronti di Antonella, Antonio ha voluto da Fernanda la conferma che la showgirl stava per metterle le mani addosso prima del suo arrivo. “ Sì che mi stava mettendo le mani addosso – ha risposto la modella, sbottonandosi il giubbotto e mostrando i lividi procurati da Antonella - . Guarda qua! ”.

La rissa tra le due, quasi sicuramente, sarà argomento di discussione durante l’appuntamento in prima serata di oggi, 25 marzo, con il Grande Fratello Vip. Fernanda, Antonella e Licia sono in nomination ed una delle tre rischia di uscire dalla Casa. La lite furiosa avvenuta nella notte, dunque, potrebbe incidere sulle scelte dei telespettatori.