Ferragni e Fedez cambiano casa: dove andrà a vivere la coppia

Cambiare casa, anche se non subito, per avere più spazio dopo la nascita della bambina. È questa la nuova decisione presa dalla nota coppia Chiara Ferragni e Fedez, influencer e imprenditrice digitale la prima e rapper con una certa vena polemica anti-Salvini il secondo, dopo la venuta al mondo di baby Vittoria. Dietro la mossa dei due ci sarebbe anche la volontà di effettuare un investimento: come ha spiegato la Ferragni su Instagram, nell’attuale appartamento (di circa 350 metri quadri su due livelli e con terrazzo) la famiglia vive in affitto mentre l’intenzione è quella di acquistare casa. In pratica, la nuova abitazione dovrà essere una sistemazione definitiva dove mettere radici. "Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme a Milano", ha annunciato la Ferragni, appena rientrata dal viaggio in Toscana per festeggiare il suo compleanno. "Nella casa in cui viviamo adesso stiamo bene, ma siamo in affitto"- ha spiegato l'influencer - "finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e pianificando secondo i nostri gusti".

Pare che la coppia abbia già adocchiato un appartamento ma l’influencer non ha rivelato molti dettagli in merito. L’unica certezza è che il palazzo in questione è ancora in costruzione e sarà pronto per la fine dell'estate 2022. Anche con questi elementi è difficile ipotizzare quale sarò il nuovo indirizzo dei Ferragnez. In questo momento a Milano, infatti, ci sono cantieri aperti in diverse zone.

Probabile che la coppia non voglia spostarsi troppo dal centro: la zona che potrebbe attirare il loro interesse, spiega FanPage, è quella tra Gioia e Porta Nuova, nel cuore del capoluogo lombardo, dove effettivamente si stanno costruendo nuovi grattacieli. Quest’area è in espansione e sta cambiando volto tanto che ospita anche la sede di Versace. Tra i cantieri bisogna escludere Gioia 22, che ospiterà la nuova sede di Intesa Sanpaolo, e il grattacielo Pirelli 38, adibito a ospitare uffici. Per la casa dei Ferragnez restano la Torre Milano, tra via Melchiorre Gioia e piazza Carbonari, oppure la "Torre Botanica", il nuovo Bosco Verticale progettato dall'archistar Stefano Boeri.

Secondo Repubblica.it è, invece, possibile che la scelta sia ricaduta su un maxi appartamento di lusso situato nella parte sud di City Life, dove Generali Re sta costruendo in questo momento. L’idea di acquistare la casa ha decisamente esaltato la Ferragni, come lasciano intendere alcune "storie" di Instagram. Per di più l’influencer si occuperebbe direttamente del design, una sua grande passione.