Fedez ha un follower in più: "Jennifer Aniston ha iniziato a seguirmi"

Tra i 9,6 milioni di follower di Fedez c’è anche l’attrice Jennifer Aniston, che ha iniziato a seguire il marito di Chiara Ferragni nelle ultime ore scatenando la sua gioiosa reazione.

L’attrice americana celebre per il suo ruolo di Rachel in Friends si è iscritta da poco sui social network e, da alcuni mesi, ha iniziato la sua attività su Instagram. La sua attenzione, però, è stata attirata dall’ultimo video realizzato da Fedez che racconta, sulle note della serie tv americana di cui lei è stata protagonista, la quarantena della famiglia tra le faccende domestiche cui si è improvvisamente dedicata la moglie Chiara Ferragni, i capricci del figlio Leone e i “travestimenti” del cane Matilda.

Forse per la simpatia che il video ha generato tra gli internauti o forse perché richiamata dalle note della sigla di Friends, Jennifer Aniston ha dimostrato di apprezzare particolarmente quel video casalingo di Fedez e lo ha dimostrato con un “like” che non è passato affatto inosservato al rapper. Ma ciò che lo ha maggiormente riempito di orgoglio è che l’attrice americana, dopo il “mi piace”, ha iniziato anche a seguirlo su Instagram.

“ Buongiorno così – ha esordito il marito della Ferragni allegando alle sue Instagram story lo screenshot del “like” della Aniston - .Jennifer Aniston che mette like al mio ultimo post e inizia a seguirmi. Adoro! ”. L’attrice, così, ha regalato un sorriso a Fedez dopo che, solo qualche ora fa, il rapper aveva sbottato sui social a causa dell’azione indegna di uno dei suoi tanti hater.

L’utente, rubando dal profilo dei Ferragnez la foto di Leone, lo ha spacciato per suo figlio annunciandone la morte per coronavirus. Fedez si è imbufalito e, dopo aver riportato quanto accaduto nelle sue Instagram story, non era riuscito a trattenersi dal commentare in maniera violenta l’episodio. Il “like” di Jennifer Aniston, però, gli ha riportato indubbiamente il sorriso.