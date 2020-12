Ferzan Özpetek gira uno spot con Can Yaman e il web esplode

La notizia sta girando alla velocità della luce in un susseguirsi di post e notizie che si ingrandiscono man mano che vengono ripostati. Se la notizia fosse confermata (ma ormai i dubbi sono pochi) si scioglierebbero molti quesiti sul prossimo arrivo di Can Yaman in Italia. Lui, l’attore più amato delle soap, che ha stracciato ogni record di ascolto su Canale 5 con il suo Daydreamer, tornerebbe in Italia a gennaio per essere diretto da Ferzan Özpetek il grande maestro. Un nome che le fan dell’attore, ma anche quelle del regista che non sono da meno, si auguravano di veder lavorare insieme ormai da un anno a questo parte.

All’inizio però le cose erano poco chiare e, nonostante gli indizi, si era compreso poco di questo matrimonio artistico. Ferzan non aveva mai nascosto il suo apprezzamento per l’attore turco e durante l’ultima visita in Italia di Can Yaman, i due si erano incontrati per un pranzo. Una cosa questa che aveva mandato in visibilio le fan di tutto il mondo. Dalla Turchia alla Grecia e perfino da Israele erano giunti commenti di felicità per la certezza che il bravissimo attore di Daydreamer avrebbe di sicuro avuto una parte nel prossimo film del regista tratto dal suo ultimo romanzo Come un respiro edito da Mondadori attualmente in vetta alle classifiche di vendite.

Ed invece no. Questa mattina con una notizia arrivata direttamente dalla stampa turca, sembra che Ferzan dirigerà Can Yaman in uno spot per una famosa marca di pasta. Ma le notizie non sono finite qui. Sempre questa mattina su RTL 102,5 viene lanciata una notizia bomba: Can Yaman, Luca Argentero, Elena Sofia Ricci e un responsabile della Lux Video saranno ospiti della radio per annunciare una collaborazione. In merito a questo, però, non ci sono conferme neanche da parte della radio, sull'effettiva presenza degli ospiti. Questo non fa chiaramente che aumentare la curiosità di tutti, visto che oggi sembra sia il giorno dedicato ai colpi di scena dell’amatissimo attore turco. L'unica cosa certa, al momento, è che i due progetti non sembrano essere legati tra di loro, nonostante sia Argentero che soprattutto la splendida Elena Sofia Ricci siano due degli attori che Ferzan ama moltissimo.

Per finire, arriva un’altra conferma: mentre il 9 gennaio Can Yaman sarà ospite nella prima puntata di “C’è Posta per te”. Per concludere, dopo che l’attore è il protagonista del game arabo, cinese e turco Pasha Fencer è diventato inoltre il leader Ambassador di Tudor un brand mondiale di camicie, sembra si stia preparando una soap tutta made in italy (la protagonista sarà anche italiana) che vedrà la luce in primavera.