Festival di Sanremo 2021: svelati i nomi dei big in gara

Francesco Renga, Coma Cose e Gaia. Sono questi i primi tre Big del Festival di Sanremo 2021 annunciati da Amadeus. La lista ufficiale dei concorrenti in gara alla kermesse canora del prossimo anno è stata svelata nel corso della finalissima di Sanremo Giovani in diretta su Rai Uno.

Dal Teatro del Casinò di Sanremo Amadeus ha alternato alla gara dei giovani talenti di Sanremo Giovani l'annuncio dei partecipanti alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. I primi nomi sono stati quelli di Francesco Renga (con il brano "Quando trovo te"), Coma Cose con "Fiamme negli occhi" e Gaia con la canzone "Cuore amaro". Per loro passerella d'onore sul palco. Poi è stata la volta di un altro talento proveniente da Amici, Irama che all'Ariston porterà "La genesi del tuo colore". Sul palco di Sanremo anche Fulminacci con "Santa Marinella" e Madame con il brano "Voce".

Durante la finalissima di Sanremo Giovani non è mancato il richiamo alla dura polemica nata dopo l'esclusione di Morgan dalla kermesse canora e dalla giuria della finale dei giovani cantanti. Intervenuto in collegamento esterno, Fiorello ha scherzato con Amadeus sull'accaduto: " Sei un genio, l'unico che fa un Festival che non elimina i cantanti ma i giurati ". Amadeus però non ha raccolto la provocazione e ha proseguito con l'annuncio dei Big in gara al prossimo Festival, che è in programma dal 2 al 6 marzo.

All'Ariston ci saranno anche Willie Peyote con "Mai dire mai (La Locura)" e Orietta Berti con "Quando ti sei innamorato". La Berti non era sul palco ma in collegamento da casa perché, ha spiegato, non è stata bene: " Ma mi sto riprendendo dal coronavirus, sono in quarantena e sto aspettando il tampone ". Torna sul palco di Sanremo dopo la vittoria del 2018 (in coppia con Fabrizio Moro) anche Ermal Meta, che porterà il brano "Un milione di cose da dirti". Nel gruppo dei Big ci saranno poi Fasma (che lo scorso anno si fece notare a Sanremo Giovani) con "Parlami", Arisa con "Potevi fare di più", Gio Evan con "Arnica" e i Maneskin con "Zitti e buoni".

Al prossimo Festival di Sanremo ci saranno inoltre Malika Ayane, che porterà sul palco dell'Ariston 'Mi piace cosi", Aiello con "Ora", Max Gazzè con la Trifluoperazina Monstery Band che porterà il brano "Il farmacista", Ghemon con "Momento perfetto" e la Rappresentante di lista con "Amare". A completare la rosa dei Big in gara i nomi di Bugo con il brano "E invece sì", Noemi con "Glicine" e Colapesce e Di Martino con "Musica leggerissima". Si tratta invece di un debutto sul palco dell'Ariston per Random con il brano "Torno a te", mentre torna a Sanremo per la quinta volta in carriera Annalisa con "Dieci".

Ultimi della lista dei ventisei Big in gara alla 71esima edizione della kermesse della riviera ligure Lo stato sociale con "Kombat pop", Extraliscio e Davide Toffolo con "Bianca luce nera" e Fedez e Francesca Michielin con il brano "Chiamami per nome".