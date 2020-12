Morgan fuori dal Festival. "Vergognatevi miserabili"

Due esclusioni in colpo solo. Morgan fuori dalla gara di Sanremo e anche dalla giuria di Sanremo Giovani. A mettere nei guai il popolare cantautore sono state le sue dichiarazioni fatte dopo l'indiscrezione trapelata sulla sua presunta esclusione dal Festival 2021. Ma procediamo con ordine.

A dare il via a tutta la vicenda sono state le rivelazioni fatte, nelle scorse ore, da Red Ronnie. Il critico musicale ha spoilerato in anteprima i nomi di buona parte degli artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo. La kermesse canora si terrà, presumibilmente, a marzo 2021, ma i nomi dei Big in gara sarebbero dovuti essere ufficializzati nel corso della finalissima di Sanremo Giovani (in onda il 17 dicembre). Ronnie però ha anticipato tutti dando quasi per certi i nomi di diciotto concorrenti in gara.

Se Amadeus dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole, squallida e scorretta che io abbia mai subito nella vita. Va bene non essere meritocratici, ma offendere così gravemente una persona come me - meritevole e disponibile - sarebbe una cosa gravissima sia da un punto di vista umano che professionale

Tra gli esclusi d'eccezione figuranoe Morgan. Quest'ultimo non l'ha presa bene e - in un'intervista rilasciata a caldo all'Adnkronos - ha sfogato tutta la sua rabbia puntando il dito contro Amadeus e tirando nuovamente in ballo Bugo: "".

Morgan ha rivendicato per sé il merito del trionfo dell'ultima edizione del Festival. Salvo poi continuare con le accuse nei confronti degli organizzatori di Sanremo: "Se non fosse stato per me lo scorso festival sarebbe passato del tutto inosservato, grazie a me (e alla sfuriata con Bugo, ndr) questi signori hanno guadagnato svariati milioni di euro sull'audience e io non ho preso un euro. Se non mi hanno preso e hanno preso Bugo è il peggior esempio di incapacità e di inadeguatezza! I pezzi che ho presentato (cinque) sono tutti molto belli a mio parere, quindi non mi dicano che è una questione di canzoni perché non hanno detto niente sulle canzoni. Osceno se Amadeus mi facesse una cosa del genere ".

Non contento Morgan ha deciso di pubblicare su Instagram gli sms intercorsi tra lui e Amadeus. Nei messaggi il cantautore ha proseguito sulla stessa durissima linea: " Se veramente hai avuto il coraggio di comportarti da me**a umana non ve lo permetterò, non avete diritto di comportarvi da infami. Spero sia un bluf perchè stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete un diploma di terza media in diretta ".