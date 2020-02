La fidanzata di Licia Nunez: "Le parole di Pago una mancanza di rispetto"

Le parole di Pago su Licia Nunez e sul rapporto tra quest’ultima e Serena Enardu continuano a far discutere e la fidanzata dell’attrice ha deciso di far sentire la sua voce chiedendo che il cantante venga ripreso per le sue dichiarazioni.

Barbara Eboli, compagna della Nunez da diversi anni, dopo essere intervenuta a gamba tesa contro Fernanda Lessa che aveva etichettato la compagna come “la lesbica”, si è nuovamente arrabbiata per quanto detto da Pago su Licia. Il gieffino, durante un confronto con Serena Enardu, ha manifestato la sua gelosia per la vicinanza tra la fidanzata e la Nunez che, a suo dire, potrebbe aver stretto un legame con la cagliaritana per attrazione fisica.

“ Devi stare lontana da Licia perché è omosessuale e pugliese ”, ha detto Pago a Serena, scatenando l’immediata reazione della fidanzata della Nunez. A Fanpage, infatti, Barbara Eboli ha etichettato il comportamento del cantante come “ omofobico, ignorante e maschilista ” e ha ritenuto quelle parole “ una mancanza di rispetto verso una persona che è dichiaratamente fidanzata e che non si è azzardata a essere maliziosa ”.

Secondo la Eboli, infatti, sarebbe stata proprio Serena a cercare un avvicinamento con Licia che, in questo momento, sta vivendo una fase particolare all’interno del Grande Fratello Vip. “ È stata Serena ad avvicinarsi a lei, perché Licia è in un momento di difficoltà visto che è stata attaccata, non è stata capita ed è in nomination – ha precisato la fidanzata della Nunez, che vorrebbe un confronto diretto con Pago per fargli sapere il suo punto di vista – [...] Lo renderei piccolo così. Gli direi di pensare ai suoi problemi e lasciare perdere l'omosessualità ”.