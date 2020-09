La fidanzata di Morra risponde ad Adua Del Vesco: "Povera santa infelice"

Nella serata di ieri, lunedì 14, ha preso il via la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti al reality show figurano anche gli ex fidanzati Massimiliano Morra e Adua Del Vesco.

Quest'ultima, appena prima di entrare nella Casa, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco lusinghiere sul suo passato compagno accusandolo di essersi comportato in modo scorretto. Alfonso Signorini, conduttore del programma, non ha mancato di mettere, già nella prima serata, i due ex partner faccia a faccia, dopo due anni di completo silenzio. La Del Vesco ha esitato non poco a credere nel pentimento di Morra, nonostante lui facesse di tutto per mostrarsi credibile.

Oggi, sia Morra che la Del Vesco hanno al loro fianco dei nuovi compagni che li stanno seguendo in questa avventura televisiva. Proprio la fidanzata di Morra, Dalila Mucedero, ha commentato il primo confronto tra i due ex con una story pubblicata sul suo account Instagram.

"Il vero essere di una persona esce fuori col tempo. Inizialmente una persona può anche fare 'la povera santa infelice della situazione' ma l'essenza il vero 'io' esce fuori piano piano... Quindi tempo al tempo. Don't worry" , queste le parole della donna. Ancora si legge: "Nella vita ci vuole coerenza quella che mi sembra che è venuta un po' a mancare. Da buon intenditori poche parole". Infine la Mucedero dedica un pensiero a Morra definendolo un uomo eccezionale e dichiarandosi fiera di lui.