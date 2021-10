"Fighettino", "Bel risultato": scoppia la rissa con Paragone

Il clima post elettorale è ancora incandescente. L'Aria che tira, insomma, non è delle migliori. Soprattutto per chi, come Gianluigi Paragone, non è riuscito ad affermarsi per un soffio. Stamattina, intervenendo su La7 nel programma di Myrta Merlino, il giornalista e leader di Italexit si è reso protagonista di uno scontro con Oscar Farinetti. Infastidito dalla presenza in video dell’imprenditore, Paragone aveva inizialmente espresso il proprio disappunto su Facebook. " Chiamare Farinetti per commentare come ospite l’astensionismo, vuol dire non aver capito nulla ", aveva attaccato il politico durante una estemporanea diretta sui social. Poi lo sfogo è proseguito in diretta tv.

Collegandosi con L'Aria che tira, infatti, Paragone ha definito il fondatore di Eataly un " fighetta ". Insomma: un privilegiato lontano dal Paese reale. " Se vuole lo accompagno a vedere la m*rda che c'è nelle periferie ", ha aggiunto rivolgendosi direttamete a lui. A quel punto, Farinetti ha replicato con tono piccato ed è scattato lo scontro. " Ha ragione Paragone, io non capisco niente di periferie e di politica, capisce tutto lui. Infatti abbiamo notato il risultato eccezionale della sua lista alle elezioni ", ha commentato l’imprenditore, alludendo sarcasticamente al 2,99% raggiunto a Milano da Italexit, dato che non ha consentito a Paragone di entrare nel nuovo consiglio comunale. " Non capisci un tubo di politica, in un mese ho fatto il 3% a Milano ", ha ribattuto il giornalista, prima Farinetti gli rifilasse un'altra stoccata: " Hai fatto un numero più o meno uguale all’auditel delle tue trasmissioni ". Stavolta, un riferimento ai trascorsi da conduttore tv del suo interlocutore.