La figlia di Kim Kardashian con tacchi e borsa a 2 anni

Kim Kardashian ha pubblicato su Twitter un adorabile video in cui la figlia di due anni la imita.

La piccola Chicago si mostra in questa clip mentre indossa i tacchi e la borsa firmata della sua mamma, destando la sua tenerezza - nonché quella dei milioni di follower che seguono costantemente la star dei reality. “ Indossi i tacchi della mamma - dice Kim nel video - Ti piacciono? ”. Chicago è davvero dolcissima, e i follower hanno scritto a sua madre tantissimi commenti per complimentarsi con lei. “ Guarda la mia borsa - risponde la bimba - Non è blu, è rosa ”.

E il rosa è il colore preferito di Chicago, tanto che Kim le sottolinea come anche le sue scarpe siano rosa. “ Sei così bella. Guarda che bella ragazza. Oh mio Dio, la mamma ti vuole bene ” aggiunge Kim.

Kim Kardashian ha quattro figli insieme con il marito, il rapper Kanye West: c’è North, la più grande, che ha sei anni, Saint che ne ha quattro, Chicago di due e Psalm che ha un anno. Chicago e Psalm sono nati entrambi da un embrione fecondato e congelato, che è stato impiantato su una madre surrogata. I Kardashian West sono ricorsi a questa soluzione dopo che Kim, alla sua seconda gravidanza, ha sofferto di placenta accreta, una condizione che mette in pericolo la vita della madre e del feto. Kardashian ha affermato in passato di avere altri embrioni congelati e di desiderare altri figli, ma che preferisce concentrarsi sull’amore e l’educazione per quelli che già ha. Kanye West vorrebbe avere almeno sette figli invece.

In queste ore, Kim ha anche pubblicato degli scatti che ritraggono la maggiore dei suoi figli, North. Pare che anche lei cerchi di imitare in tutto e per tutto i genitori. Come riporta il Mirror infatti, la bimba ha esordito come rapper durante un soggiorno francese che la famiglia ha intrapreso nell’ultimo periodo. Sul profilo Instagram di Kim, North gioca a fare la regina della moda nelle ultime immagini pubblicate. In questo modo ricalca l’arte della padre e del padre e si conferma performer assoluta.

