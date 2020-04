Il figlio di Pupi Avati ha contratto il coronavirus: "Contagiata tutta la famiglia"

Il regista Pupi Avati ha raccontato il suo periodo di quarantena, vissuto con grande preoccupazione poiché il figlio che vive a Londra ha contratto il coronavirus.

Tra i personaggi dello spettacolo che hanno dovuto fare i conti con il dramma del Covid-19, anche il regista pluripremiato con il David di Donatello, che ha rivelato in una intervista al Corriere della Sera di essere stato molto in ansia per il figlio Alvise, residente a Londra insieme a tutta la famiglia e contagiato dal virus che in Italia sta mietendo migliaia di vittime.

“ I due figli che abbiamo a Roma ci lasciano la spesa in ascensore. L'altro, che si occupa di effetti speciali per il cinema, è a Londra e si è ammalato di coronavirus con tutta la famiglia – ha raccontato Avati - . Lui, la moglie, il figlio di 12 anni. Solo quello di 11 non è stato contagiato ”.

Ad oggi, però, le condizioni di salute di Alvise Avati e dell’intera famiglia sono nettamente migliorate. Per riprendersi, però, ci hanno messo ben 18 giorni. “ Per fortuna, dopo 18 giorni, stanno meglio e hanno ripreso una vita quasi normale – ha continuato a raccontare il regista - . Non sentivano sapori né odori, avevano la febbre a 39, prendevano il paracetamolo, la febbre scendeva, poi risaliva. Avevano tosse, ma hanno sempre respirato bene. Ora, hanno solo una spossatezza infinita ”.

Quando è venuto a sapere che il figlio Alvise aveva contratto il coronavirus, però, Pupi Avati ha pensato di riportarlo immediatamente in Italia. È stato l’uomo, però, a rifiutarsi di prendere un aereo per fare ritorno nel suo Paese di origine. “ Mio figlio mi ha risposto: papà, da voi ci sono mille morti al giorno – ha continuato a raccontare il regista - . In effetti, non aveva senso e non si poteva. Dopo, col supporto del console italiano, non ci siamo mai sentiti soli ”.