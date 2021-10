"Finisce male", "Ipocrita". Bagarre a Ballando con le stelle

Debutto tiepidino per Federico Fashion Style a Ballando con le stelle. Chi si aspettava sfarzo e originalità è rimasto deluso e alla fine lo spettacolo tanto promesso dal popolare parrucchiere della televisione è arrivato solo per la lite tra la sua insegnate di ballo e i giudici durante la votazione finale.

Federico Fashion Style è sceso sulla pista del talent di Rai Uno con un cha cha tutto paillettes e lustrini, ma non ha entusiasmato per impegno ed esuberanza. Guidato dalla ballerina Anastasia Kuzmina, sulle note del brano di Renato Zero "Mi vendo", l'eclettico hair stilyst non ha brillato né per tecnica né per originalità e i giudici non hanno mancato di sottolineare le sue mancanze. La più critica è stata Selvaggia Lucarelli: " Mi aspettavo tanto non come ballo, ma di vedere qualcosa di spettacolare perché sei preceduto dalla tua fama. Ti sei mostrato con video tra elicotteri ed elefanti e poi... Costantino, lo scorso anno, ci ha stupito. Qui invece io non vedo un'idea, sei convenzionale ".

Federico Fashion Style non ha polemizzato, promettendo di stupire la giuria nelle prossime puntate. Le votazioni hanno invece scatenato la sua insegnante, Anastasia Kuzmina, che non ha gradito i voti troppo bassi dati dai quattro giudici al suo allievo. " No però non è giusto", ha polemizzato la Kuzmina, scatenando la reazione di Ivan Zazzaroni: "Anastasia però se cominci così finisce male ". La ballerina non ha retto ed è sbottata: " Dei quattro ballerini che si sono esibiti fino ad ora lui è stato il più bravo. Non ci sto, c'è un pregiudizio nei confronti di Federico ".