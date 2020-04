"Non sto con uno che mette la f... delle altre sui social": è finita fra Junior Cally e la Dallari

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Valentina Dallari e Junior Cally. Dopo oltre un anno di relazione l’ex tronista di Uomini e Donne e il rapper di Fiumicino si sono detti addio. La rottura non è stata però consensuale, anzi, sui social la Dallari si è scagliata duramente contro l’ex, definendolo un " senza pa**e" irrispettoso.

Da oltre un mese la coppia vive separatamente a causa della quarantena imposta per l’emergenza coronavirus. Subito dopo Sanremo, Valentina Dallari e Junior Cally si sono isolati nelle loro rispettive case ma niente faceva presupporre una rottura. Con il passare delle settimane, però, i fan hanno iniziato a preoccuparsi visto che nessuno dei due citava l’altro nelle proprie storie. I sospetti dei follower sono diventati realtà poche ore fa quando Valentina Dallari, attraverso alcuni video pubblicati nelle storie di Instagram, ha sfogato tutta la sua rabbia contro Cally: " Io odio queste cose, mi fanno vomitare, ma a questo punto ve lo dico. Il mio fidanzato non l’ho mai più sentito, è sparito da un giorno all’altro ed è scomparso. E’ da un mese che non lo sento, mi ha detto che non stava bene, io gli ho detto che l’avrei aiutato, ed sparito. Ora se ne esce che posta sui social i direct con le foto che le pu***ne gli mandano di c**o e f**a!" .

Valentina Dallari c’è andata giù pensante, parlando di mancanza di rispetto e non solo: " Io, da queste persone, da questi personaggi, mi discosto completamente. Non sono una persona che sta con gente del genere. Mi fa anche un bel po' di tristezza però, insomma, ricordatevi di stare di fianco a una persona che almeno ha le palle di mollarvi. Io ho avuto rispetto di questa situazione e molte persone non ne hanno avuto per me. Io odio 'ste cose, il gossip on line, non me ne fo*te un ca*zo, 'ste cose mi fanno schifo. Ma questo è stato troppo... Mancanze di rispetto, no grazie ".

La Dallari ha concluso così, con la citazione del brano che Junior Cally ha presentato al Festival di Sanremo, il suo duro sfogo contro il rapper, che nelle ultime settimane si era allontanato dai social. Cally non si mostrava più in video e scriveva messaggi controversi sul suo stato d’animo, proprio il malessere di cui parlava la Dallari nel suo duro sfogo.