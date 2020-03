Valentina Dallari si prende gioco della De Lellis: "Un idolo chi le ha ruttato in faccia"

Al centro di un dibattito social finiscono – per la seconda volta – Valentina Dallari e Giulia De Lellis: tutto è accaduto in seguito ad un commento poco felice che la ex tronista di Uomini e Donne ha fatto in merito ad un racconto condiviso sui social dalla influencer.

Tempo addietro le due furono protagoniste di una querelle social scatenata sempre dalla Dallari che aveva manifestato il suo disappunto per le frasi della De Lellis in merito ad una suddivisione delle donne tra “magre e grasse”. “ La gente non è cattiva, ma idiota. È ben diverso. La malvagità presuppone un certo spessore morale, forza di volontà e intelligenza. L’idiota invece non si sofferma a ragionare, obbedisce all’istinto, come un animale nella stalla, convinto di agire nel bene e di aver sempre ragione – aveva tuonato Valentina - . Le donne non si dividono in MAGRE o GRASSE. Non esiste, non si può sentire, ed è veramente squallido pensare che ancora persone catalogano altre donne in questo modo [...] ”.

Le parole della Dallari, dettate anche dalla sua battaglia vinta contro l’anoressia, avevano scatenato i fan di Giulia De Lellis che, proprio nelle ultime ore, si sono sentiti in dovere di difendere per la seconda volta la loro beniamina dall’ennesimo attacco della dj.

Valentina, riprendendo il titolo di un sito web che parla di un antipatico episodio accaduto alla influencer, si è lasciata andare ad una esternazione che fa trapelare tutta la sua antipatia nei confronti della ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Giulia De Lellis scioccata: ‘Un uomo mi ha ruttato in faccia per strada’”, titola il sito di informazione facendo riferimento ad un fatto condiviso sui social dalla compagna di Andrea Iannone qualche mese fa. Così, riportando l’articolo e condividendolo sulla sua bacheca Facebook, Valentina ha definito “idolo delle masse” colui che si è fregiato di un atto simile. Se nella maggior parte dei casi questo essere vivente sarebbe stato identificato come un vandalo, un maleducato o un cavernicolo, la Dallari ha pensato bene di esaltarlo scatenando la reazione dei fan della De Lellis.

Sulla sua bacheca social, quindi, si leggono messaggi, commenti ed insulti di ogni tipo: “Un grandissimo maleducato. Giulia De Lellis sicuramente può non piacere...ma un uomo che fa una cosa simile è un cafone!!!! Ma d’altronde piacciono questi elementi”. “Capisco che non ti piaccia ma come donna mettiti nei suoi panni. Ti avrebbe fatto piacere se lo avesse fatto a te?”, “Vergognati”, “Ma hai davvero bisogno di sminuire un’altra influencer per apparire? Ti ho sempre stimata come persona per la tua grande forza e il tuo vissuto, ma posso dirti che questa mi sembra davvero una bambinata? Come perdere la stima delle persone in 3 secondi”, scrivono.

A coloro che l’hanno insultata, quindi, Valentina Dallari non ha esitato a replicare aggiungendo carne al fuoco e continuando a manifestare la sua insofferenza nei confronti della De Lellis: “ Io non sono una influencer e comunque sono una ragazza come le altre a cui sta sulle balle una cretina che insulta le ragazze “morbide”. Ciao! ”.

L’antipatia tra donne, che siano esse personaggi noti o meno come in questo caso, è cosa normale e, a volta, anche giusta. Ciò che, però, stride con l’atteggiamento della dj bolognese sono proprio le sue dichiarazioni in merito all’utilizzo dei social negli ultimi tempi e alla voglia di molti di rovesciare odio nei confronti degli altri solo per sentirsi migliori.

In una intervista rilasciata a ilGiornale.it, infatti, Valentina Dallari parlava degli hater e degli attacchi che le sono stati rivolti su Instagram e Facebook condannando questo genere di episodi. Proprio in merito agli insulti (vergognosi) che le sono stati rivolti contro nel periodo dell’anoressia, aveva detto: “[...] È stato veramente squallido perché finché non ho detto che mi andavo a curare, prima ero una persona su cui sparare addosso. E non ne capisco il motivo, forse la gente cerca qualcuno da bullizzare [...]Dopo quello che ho avuto, ho deciso di aiutare le persone che mi seguono mandando un certo tipo di messaggi. Migliaia di volte ho pensato di cancellarmi dai social poi, però, le persone in direct mi mandano tanti messaggi che mi fanno piangere, e cambio idea ”.

Ecco, allora la domanda sorge spontanea: che messaggio ha deciso di mandare questa volta Valentina Dallari a coloro che la seguono?