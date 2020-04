È finita tra Kikò e Ambra? Lui: "Ho cose più importanti da fare"

Da tempo Kikò Nalli e Ambra Lombardo non si fanno vedere insieme e, se inizialmente questa lontananza sembrava essere dovuta al coronavirus, ora pare che qualcosa sia radicalmente cambiata tra loro.

La coppia, nata sotto le telecamere del Grande Fratello di Barbara d’Urso, aveva fatto sognare milioni di telespettatori, rimasti affascinati da come i due avessero deciso di affrontare questa particolare situazione. Ambra, eliminata dalla Casa pochi giorni dopo l’inizio del programma, vi aveva fatto ritorno per manifestare a Kikò i suoi sentimenti, promettendogli fedeltà fino alla sua uscita.

I due, quindi, hanno iniziato a frequentarsi raccontando, passo dopo passo, la loro relazione nei salotti di Barbara d’Urso. Tutto, poi, è cambiato in seguito al gossip secondo cui la Lombardo avesse tradito Nalli con Gaetano Arena, ex concorrente del Gf Vip e amico fraterno di Kikò. I pettegolezzi hanno minato il loro rapporto e la tranquillità dell’hairstylist che, stanco di essere protagonista della cronaca rosa, si è rifiutato di continuare a partecipare a programmi che mettevano in evidenza solo la sua vita privata.

Così, la storia tra Ambra e Kikò è andata avanti – forse – per qualche mese, fino a quando gli internauti più attenti non si sono resi conto che i lei non lo segue più sui social. Cosa è successo, dunque, alla professoressa e all’ex marito di Tina Cipollari? Nessuno dei due tende a dare risposte precise e nette in merito e, contattato da Gossipetv, Nalli ha continuato a non voler esprimersi sulla sua storia con Ambra.