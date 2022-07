“È finito sotto!”: la clamorosa gaffe di Mahmood con le fan

Reduce da un’annata straordinaria dal punto di vista musicale, Mahmood nelle ultime ore è stato chiacchieratissimo sui social, ma non per le sue abilità canore. Vincitore del festival di Sanremo 2022 con Blanco, l’artista milanese si è reso protagonista di una clamorosa gaffe con alcune sue fan. Il tutto è stato ripreso e pubblicato sul web, con centinaia di interazioni e condivisioni.

A raccontare l’episodio è stato un utente di Instagram tramite le consuete stories. Un paio di ragazze, grandi fan dell’artista, hanno incontrato Mahmood in spiaggia, presumibilmente in Sardegna. Ebbene, negli scatti apparsi sui social network è possibile notare l’epic fail: il cantante prende in mano il cellulare delle due giovani per scattare un selfie, ma proprio in quel momento accade l’irreparabile.

Nessun selfie, nessuna fotografia per celebrare il momento magico per le due fan. Mahmood, infatti, ha fatto cadere in acqua il cellulare delle due ragazze. Forse per la scarsa stabilità, forse per l’acqua, resta il fatto che la voce di “Brividi” ha commesso una clamorosa gaffe. E se n’è subito reso conto, come dimostrato dagli scatti immediatamente successivi all’epic fail. Mahmood, infatti, ha subito portato le mani al viso, visibilmente in colpa per aver commesso il danno.

L’episodio ha fatto immediatamente il giro del web. Prima su Instagram, con il racconto di un utente, e poi su Twitter, dove l’account MariaClaraPra ha pubblicato le immagini del momento esatto dell’incidente. Non mancano le classiche ironie social sulla “performance” di Mahmood, ecco una carrellata: “La proprietaria del telefono che sarà passata dal godimento di avere incontrato Mahmood alla disperazione”, “Le stesse vibes del live a Dubai quando ha allagato il palco”, “Eh dai, avrà trovato sicuramente un modo per farsi perdonare” .