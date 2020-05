"Finta e pessima madre", così la biografa distrugge Meghan Markle

Meghan Markle di nuovo al centro delle polemiche, dopo la pubblicazione del suo video benefico in compagnia del piccolo Archie. E le critiche questa volta arrivano da una scrittrice, che accusa la duchessa di essere “ finta ” e una “ pessima madre ”.

A sollevare il vespaio su Instagram è stata Emily Griffin, autrice di Atlanta abbastanza celebre: da uno dei suoi romanzi è infatti stato tratto un film con Kate Hudson. Come riporta il DailyMail, la scrittrice è entrata a gamba tesa nel dibattito su Meghan Markle, dopo la pubblicazione di un video benefico in occasione del primo compleanno di Archie.

Ma andiamo con ordine. In questi giorni Meghan è apparsa sul profilo Instagram di Save the Children: in un filmato la si può ammirare mentre, in compagnia del Principe Harry, legge un libro al piccolo Archie. Il volume in questione nasce per finanziare l'organizzazione e, di conseguenza, i duchi hanno voluto prestare la loro immagine per spingere un'iniziativa tanto lodevole. Il bimbo non appare però del tutto interessato alla fiaba: a volte sorride e gira le pagine, altre cerca invece il papà.

“ Archie è adorabile - ha scritto su Instagram l'autrice - ma il video urla 'guardami! Guardami! Ho bisogno di attenzioni in quando madre adorante'. Meghan è una barzelletta". E, non ancora contenta, ha rincarato la dose: " Mi ha anche rattristato vedere come Meghan fosse infastidita dal fatto che Archie non stesse collaborando come lei avrebbe voluto ".



Un'amica ha risposto a Griffin via sms - “ mi dispiace così tanto per quel bambino ” - e la scrittrice ha pubblicato poi la schermata su Instagram. Una mossa che ha scatenato le più aspre polemiche da parte degli utenti, in particolare fra i sostenitori della Royal Family. E così la scrittrice ha deciso di rendere i suoi account social privati.

La rivolta dei follower non ha però placato gli animi polemici della biografa, decisa a pubblicare altre considerazioni su Meghan. " È così falsa ”, ha aggiunto, “ così poco materna ”. Poco più tardi ha rincarato nuovamente la dose, accusando la duchessa di essere fin troppo " egocentrica ".

“ È lo show di Meghan - spiega la scrittrice - perché non ha filmato lei e lasciato che Harry leggesse? ”. Griffin ha inoltre sottolineato come la duchessa non abbia enfatizzato la parola “ papà ” pronunciata dal bambino, perché gelosa delle attenzioni rivolte dal piccolo al Principe Harry. “ Inoltre, vuoi la privacy di tuo figlio, quindi metti un video dove non indossa pantaloni? ”, ha concluso l'autrice.

L'atteggiamento della biografa non è però piaciuto agli utenti dei social network, in particolare al corrispondente reale Omid Scobie, che l’ha definita “ odiosa e patetica ”. Altri utenti l'hanno invece tacciata di razzismo. La scrittrice, che in passato ha detto di voler scrivere una biografia sui Sussex, non è nuova ad aggiornamenti social polemici nei confronti di Meghan.

“ Posso capire che alcuni dei miei commenti siamo apparsi meschini - ha risposto Griffin ai detrattori - e potrebbero essere stati interpretati con sfumature razziali. Non era il mio intento, ma capisco che intento e impatto siano due cose molto diverse. E mi dispiace davvero ”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?