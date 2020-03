Fiore Argento sbotta contro Pietro Delle Piane: "Non sei un ca... di nessuno"

A poche ore dalla messa in onda della 15° diretta del Grande fratello vip, giunto alla sua quarta edizione e condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Antonella Elia fa parlare di sé e del suo rapporto con il fidanzato Pietro Delle Piane. Quest'ultimo è apparso in qualità di ospite in studio a Live: non è la d'Urso. Nella cui nuova puntata - trasmessa domenica 1° marzo- ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle foto emerse su Nuovo (il giornale diretto da Riccardo Signoretti, ndr), che lo immortalano in atteggiamenti complici e pertanto facilmente equivocabili, con l'ex, Fiore Argento. Le immagini dell'incontro avvenuto tra i due ex hanno spiazzato tutti, in questi giorni. La stessa Elia- attuale fidanzata dell'attore - ha espresso in merito la sua delusione nella Casa - dopo aver appreso delle immagini "incriminate" mostratele dalla regia del Gf Vip- confidando al coinquilino Aristide Malnati di voler lasciare Pietro.

Il fidanzato della gieffina e la Argento hanno avuto la possibilità di confrontarsi tra loro come ospiti, in collegamento con Live. Da una parte, il primo ha sostenuto di essere andato a cena con Fiore per discutere di lavoro. Dall'altra parte, quest'ultima si è detta convinta di essere stata sedotta dall'ex, per una paparazzata architettata allo scopo di ottenere visibilità. E il loro, com'era prevedibile che accadesse, è stato un confronto particolarmente acceso.

"Io peso 49 kg e vi sembra possibile che io possa sorreggere un uomo? Pietro mi ha preso la mano", ha esordito Fiore, smentendo di aver sorretto amichevolmente l'ex per un mal di schiena. "Ma se non si ricorda del mio mal di schiena, si ricorda della mano? Ci sono le foto -le ha ribattuto Delle Piane, per poi negare di aver camminato mano nella mano con lei-. Scusami Fiore". "Fiore tu pensi che Pietro ti abbia usata?" , è, così, intervenuta la d'Urso, incalzando l'Argento. E la risposta di quest'ultima non si è fatta attendere: " Sì, Pietro l'ha detto davanti a tutt'Italia, che mi ha vista, per lavorare con mio padre".

All'ascolto delle ultime parole, Pietro non è riuscito a trattenere la sua rabbia e ha rispedito alla mittente l'accusa di aver strumentalizzato il loro incontro: "Hai parlato da Mattino 5, ora sei a Live e cosa farai? Andrai nella casa del Grande fratello vip?". E piccata è stata la risposta di Fiore all'ex: "Io sono stata invitata da Barbara d'Urso... Ma cosa vuoi? Io sono la figlia di Dario Argento e tu non sei un ca**o di nessuno! Continua a raccontare le tue stupidaggini!".

Finita in preda ad una risata fragorosa, per via dell'ultima esternazione di Fiore rivolta a Pietro, Karina Cascella si è schierata dalla parte della prima. E ha parlato da opinionista, dal salottino di Live: "Fiore si difende, in tv!".

Pietro Delle Piane e la rottura minacciata da Antonella Elia

In un recente intervento registrato a Mattino 5 (talk-show condotto da Federica Panicucci su Canale 5, ndr), Delle Piane si era voluto pronunciare sulla confidenza tranchant fatta a Malnati dalla fidanzata Elia, rivelando al Grande fratello vip di volerlo lasciare.

"Conoscendo Antonella, non ci lasceremo, nè da parte mia nè da parte sua, in tv - esordiva-. Secondo me, la sua è una richiesta d'aiuto. Quella di Antonella è una provocazione, perché vorrebbe che io rientrassi nella Casa. Oppure, in alternativa, può essere che la paparazzata e ciò che io ho dichiarato in merito, in contrasto con Fiore, abbiano portato Antonella alla scelta di lasciarmi". "Magari è finito l'amore da parte sua -aveva, infine, aggiunto, in vista della nuova puntata del Gf vip prevista per stasera-. Non sono distaccato, mi sono stancato di questo 'circo' tra virgolette, che si sta creando".