Pietro Delle Piane sulla rottura annunciata da Antonella Elia: "Non ci lasceremo in tv"

Una dei concorrenti del Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva e condotto da Alfonso Signorini, fa parlare di sé da giorni per via di una sua confidenza intimista fatta nella Casa. Si tratta di Antonella Elia. La quale ha rivelato - nel daytime del reality Mediaset -al coinquilino egittologo Aristide Malnati che intende lasciare il suo attuale compagno: “Ho deciso di lasciare Pietro. Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà. Quando esco rifletto. Purtroppo è finita”. E le dichiarazioni inaspettate in questione sono diventate oggetto di discussione nella nuova diretta di Mattino 5- format condotto da Federica Panicucci su Canale 5- trasmessa in data odierna, 28 febbraio. In collegamento con lo studio del noto talk, è apparso in qualità di ospite Pietro Delle Piane. L'attore cosentino ha avuto la possibilità di commentare l'alterco di cui è diventata protagonista la Elia con Valeria Marini nella Casa, ammettendo di vedere la fidanzata molto provata dalla sua esperienza televisiva al Gf vip. Ma, interrotto dall'intervento di altri ospiti in trasmissione -che hanno stigmatizzato la condotta ad oggi assunta dalla fidanzata gieffina- ha minacciato di abbandonare lo studio: “Se la trasmissione deve andare avanti così, mi alzo e me ne vado. Ho difficoltà così, siccome sono educato e non mi voglio arrabbiare questa mattina...”.

Alla reazione dell'ospite, è seguita la pronta risposta della Panicucci, che ha quindi invitato alla calma Pietro: "È un talk show. Interagiamo io e te, però è giusto che accetti cosa dicono gli ospiti. Le minacce non piacciono, non mi piace che un ospite mi dica ‘mi alzo e me ne vado’. Non mi sembra che siano stati ineducati, io sono vigile su questa cosa”. Il diretto interessato si è voluto pronunciare anche sulle parole tranchant riportate dalla Elia nella Casa (che ha annunciato di volerlo lasciare, ndr) per via di alcune foto "compromettenti" pubblicate su Nuovo (il giornale diretto da RIccardo SIgnoretti, ndr), che lo immortalano in atteggiamenti complici e facilmente equivocabili con la sua ex, Fiore Argento.



"Conoscendo Antonella, non ci lasceremo, nè da parte mia nè da parte sua, in tv -ha detto, nel suo intervento-. Secondo me, la sua è una richiesta d'aiuto. Quella di Antonella è una provocazione, perché vorrebbe che io rientrassi nella Casa. Oppure, in alternativa, può essere che la paparazzata e ciò che io ho dichiarato in merito, in contrasto con Fiore, abbiano portato Antonella alla scelta di lasciarmi. Magari è finito l'amore da parte sua. Non sono distaccato, mi sono stancato di questo 'circo' tra virgolette, che si sta creando". "Permettimi di dirtelo Pietro -è intervenuta nuovamente la Panicucci-, il gossip lo alimenti anche tu venendo nelle trasmissioni". E, di tutta risposta, l'ospite ha chiarito la sua posizione: "Ma, io sono venuto qui per riportare la mia versione sul finto tradimento".

Pietro Delle Piane si confronta con il direttore di Nuovo



In vista della sua nuova ospitata tv, alla produzione di Mattino 5 Pietro aveva consegnato le foto emerse su Nuovo -dell'incontro "incriminato" avuto con la figlia di Dario Argento, Fiore Argento- in una versione schiarita, per smentire di aver camminato mano nella mano con l'ex.

Interviene in diretta a #Mattino5 il direttore Riccardo Signoretti per rispondere a Pietro Delle Piane pic.twitter.com/xENcDZTREY — Mattino5 (@mattino5) February 28, 2020

E in merito alle immagini in questione, si è espresso in diretta, sempre dalla Panicucci: "Dalle foto che vi ho portato si vede che la mano non c'è". "Io ho pubblicato l'originale -è, poi, intervenuto in un collegamento il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, rivolgendosi a Delle Piane-, mi chiedo il senso di fare la vivisezione delle foto, tecnicamente quando si schiarisce una foto se ne perdono i contorni. Fiore non ha nulla da guadagnare che è la protagonista delle foto. E lei ha detto le hai dato la mano. La Elia, forse, ci guadagna. E tu ora hai della visibilità". "Ma ora io ho diverse beghe da risolvere", ha ribattuto dal suo canto Pietro, per poi contestare le critiche di chi lo accusa di aver architettato il presunto 'tradimento' inferto alla Elia, al fine di ottenere della visibilità. E ha proseguito: " Antonella è stata destabilizzata, intanto. Che faccio, mi chiudo in casa e non vedo una persona per parlarle anche di lavoro? La parola di Fiore ha più valore, perché è la figlia del maestro dell'horror? ".

Delle Piane ha, quindi, affermato in tv di aver avuto un incontro con l'ex per poter discutere con lei di lavoro. E, alla luce della scelta maturata dalla Elia, ovvero quella di lasciare il compagno, quest'ultimo potrebbe essere chiamato dalla produzione del Gfvip ad avere un confronto vis à vis con la fidanzata gieffina, tra le mura della Casa.