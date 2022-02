Fiorello sbertuccia i no vax: "L'effetto del grafene"

Alla fine Fiorello è tornato sul palco dell'Ariston e non ha potuto non mettere nel mirino l'amico e collega Amadeus. Il suo intermezzo è stato dominato da battute e stilettate all'indirizzo di Amadeus, reo di averlo forzato a tornare al Festival al suo fianco, nonostante il suo rifiuto arrivato alla fine della passata edizione.

" Sono il tuo ex amico, quello dell'anno scorso e dell'anno prima. Ti avrei visto da casa ma non me lo hai permesso ", ha scherzato Rosario Fiorello, inviando un bigliettino (letto da Amadeus) per annunciare il suo arrivo sul palco. Una volta giunto al fianco del conduttore, Fiorello si è lasciato trascinare e dopo essersi definito il " booster di Sanremo " e avere parlato delle decine di tamponi a cui si è dovuto sottoporre nelle ultime ore per accedere all'Ariston, ha bacchettato il collega: " Il primo anno sono venuto per l'amicizia, il secondo per confermare l'amicizia, ora per romperla. Non ti voglio più vedere. Ti voglio vedere al funerale, chi prima se ne va, va a trovare l'altro. Tanto se nostro Signore fa l'appello tu sei con la A ".

Fiorello ha poi scherzato sull'assidua presenza di Amadeus al Tg1, dove negli ultimi giorni ha annunciato ospiti e co-conduttirci quasi ogni sera. " Tu vivi al Tg1 ti hanno scambiato per un virologo ", ha ironizzato lo showman, tirando in ballo anche il generale Figliuolo, candidandolo alla conduzione del prossimo Sanremo. Fiorello ha invitato il pubblico a non credere più alle parole di Amadeus, che secondo lui potrebbe dire "sì" al quarto Festival.

Poi è tornato a punzecchiarlo pesantemente: " Mi hai rotto, stai zitto. La prossima volta che mi dici: 'Vieni, vieni', io ti percuoto anzi ti mando i Jalisse, che hanno il dente avvelenato con te. Altro che fiumi di parole, fiumi di legnate" . Lo showman, la cui presenza nelle prossime serate non è stata ancora confermata, ha raccontato infine un episodio legato all'opera di convincimento messa in atto da Amadeus alla vigilia della kermesse: " Hai fatto cose brutte per farmi venire e mi hai fatto venire i sensi di colpa. Ti rendi conto che mi hai mandato una foto di tuo figlio con in mano un cartello con scritto "non abbandonare papà". Ti rendi conto? ". In prima fila il figlio del conduttore e la moglie, Giovanna Civitillo, non hanno trattenuto le risate, confermando quanto raccontato da Fiorello.