Sanremo, Fiorello grande assente della terza serata: "Scelta personale"

L’assenza di Rosario Fiorello nella serata dedicata alle cover non è passata inosservata. L’auditel continua a premiare, con ascolti record, il festival di Sanremo firmato da Amadeus, ma l’assenza dello showman nella terza puntata della kermesse canora ha suscitato qualche dubbio. In molti si aspettavano di vederlo per la terza serata consecutiva sul palco dell’Ariston ma Fiorello ha scelto di non esserci. " É il mio giorno di riposo ", ha scherzato in sala stampa ieri mattina Rosario.

Per molti si tratterebbe di una decisione presa all’ultimo minuto. Nella conferenza stampa di martedì mattina, infatti, Rosario Fiorello aveva parlato dei suoi prossimi travestimenti citando Maria De Filippi e il Coniglio del "Cantante Mascherato" come probabili caricature delle serate di martedì e mercoledì. Nulla faceva presagire un suo forfait. Ieri sera, però, Fiorello sul palco dell’Ariston non è salito. Lo ha annunciato, a sorpresa, lui stesso ai giornalisti in sala stampa ieri mattina. Si tratterebbe di una scelta personale presa dallo stesso Rosario per tirare il fiato dopo gli ultimi intensi giorni che lo hanno visto grande protagonista del Festival di Sanremo. Dunque, nessun problema per lo showman, che si gode un po’ di tranquillità. Del resto lo aveva detto Amadeus in tempi non sospetti: " Fiorello ha carta bianca in questo Festival di Sanremo ". E così è stato. Sua la decisione di staccare la spina in una serata già densa di esibizioni e ospiti come quella dedicata alle cover.

In realtà il gossip impazza sulla sua assenza. Per tutti la sua mancata presenza a Sanremo sarebbe dovuta alla polemica innescatasi con Tiziano Ferro martedì notte. Il cantante di Latina lo aveva ironicamente incolpato di esser stato troppo lungo nei suoi interventi e di aver fatto così ritardare la chiusura della serata. La "sparata" di Ferro avrebbe indotto addirittura Fiorello a minacciare l'abbandono. Rosario Fiorello si è goduto la terza serata di Festival in compagnia dell'amica Antonella Clerici. La conduttrice, che salirà sul palco dell'Ariston questa sera in veste di co-conduttrice, ha pubblicato sui social network un post in cui si è mostrata, ieri sera, insieme allo showman siciliano. I due hanno guardato la puntata della kermesse insieme in un locale, pronti a tornare in scena questa sera.