Flirt tra Alberto Matano e Roberta Morise? Spunta un selfie che infiamma il gossip

È bastato un selfie, pubblicato su Instagram, a scatenare il gossip. Alberto Matano e Roberta Morise stanno insieme? Se lo stanno chiedendo, da giorni, i fan dei due conduttori televisivi. Anche Mara Venier ha provato a sondare il terreno, intervistando Matano nell'ultima puntata di Domenica In, ma il giornalista non si è sbilanciato.

Ospite del salotto televisivo di Mara Venier (costretta a presentarsi in studio in sedia a rotelle per la frattura al piede) Alberto Matano ha parlato della sua esperienza a "La Vita in diretta", il suo primo programma nei panni di presentatore dopo la conduzione del Tg. Stuzzicato sulla sua vita privata, però, il giornalista non ha svelato molto. Matano ha fatto capire di essere impegnato sentimentalmente ma, con il suo stile riservato e pacato, ha mantenuto il massimo riserbo sull'identità della donna.

A scatenare i rumors ci hanno pensato i suoi follower social che, dopo la pubblicazione di uno scatto sulla sua pagina ufficiale di Instagram, hanno pensato che la donna misteriosa fosse Roberta Morise. Pochi giorni fa Alberto Matano ha condiviso sul suo profilo Instagram un selfie in cui compare insieme alla collega. Per molti la prova che tra i due ci sarebbe del tenero. Nell'immagine la coppia è immortalata per le vie di Roma, nella splendida cornice della piazza di Pietra, felice e sorridente, prima di una tranquilla serata insieme ad altri amici e colleghi. Un selfie che ha scatenato la curiosità morbosa dei follower del presentatore, che sotto il post lo hanno travolto con decine di commenti: " È la tua compagna?", "Bellissima coppia!", "Finalmente conosciamo la tua compagna", "Se state insieme mi felicito con voi", "Che belli, state insieme? ".

Alberto Matano e Roberta Morise condividono le stesse origini calabresi, ma se la vita sentimentale del conduttore è ancora un mistero non altrettanto è quella della presentatrice de I Fatti Vostri. A Roberta Morise era stato infatti attribuito un flirt con il cantante Eros Ramazzotti. Entrambi avevano scelto i social network per smentire la frequentazione. Alberto Matano era invece stato accostato alla bella Elisa Isoardi che, nel corso di una puntata della Prova del Cuoco, non aveva nascosto il suo interesse per il conduttore. Oggi il selfie che li ritrae insieme felici lascia più di un dubbio.