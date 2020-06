Mara Venier sulla sedia a rotelle. E cresce la paura tra i suoi fan

Domenica scorsa, Mara Venier è stata vittima di un incidente domestico prima della consueta diretta settimanale. La conduttrice è caduta dalle scale prima di arrivare nello studio di Domenica In procurandosi un fortissimo trauma. Nonostante questo, la conduttrice ha scelto comunque di andare in onda, facendo sovente riferimento a quanto le era accaduto. Oggi, prima di andare in studio, la conduttrice si è fatta riprendere da suo marito nelle fasi della preparazione per lasciare l'abitazione e andare negli studi di Via Teulada. La presenza della sedia a rotelle ha preoccupato molto i suoi fan.

Nella scorsa puntata del suo programma domenicale, la conduttrice si è mostrata con una evidente fasciatura al piede, applicata da un medico di presidio negli studi Rai, che le ha permesso di andare comunque in onda. Per l'intera puntata, Mara Venier ha lamentato un forte dolore a seguito della caduta, che solo dopo la diretta si è scoperto essere causato da una frattura. Al termine dell'appuntamento televisivo, infatti, la conduttrice è stata accompagnata presso una clinica di Roma dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, sia al piede che alla testa. Nella caduta, infatti, la Venier pare abbia sbattuto anche il capo ma fortunatamente non è stato riscontrato nessun trauma cranico. A destare maggiori proeccupazioni è stato fin da subito il piede e dalla lastra effettuata presso il centro medico romano è emersa una frattura al cuboide, un piccolo osso posizionato lateralmente.

Per la Venier sono stati necessari 7 giorni di assoluto riposto a letto, con divieto di far carico sul piede infortunato. Sembra che la conduttrice abbia preso alla lettera il consiglio e l'indicazione del medico e al termine dei giorni di totale immobilità ha deciso di tornare in onda con la sua Domenica In. Come testimoniano le immagini condivise dal marito Nicola Carraro, la conduttrice avrebbe da prima sceso le scale munita di stampelle e, giunta al piano terra della sua abitazione, è stata aiutata da un gruppo di uomini ad adagiarsi sulla sedia a rotelle. Solo chi ha indossato almeno una volta le stampelle conosce le difficoltà nell'utilizzarle, pertanto Mara Venier ha preferito la più comoda sedia, soprattutto per evitare di posare, anche solo per sbaglio, il piede in terra.