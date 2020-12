Dalla Ferragni a Ronaldo, i vip perdono la testa (e i soldi) per gli alberi di Natale

Il 2020 è da dimenticare? I personaggi famosi ci mettono una pezza con alberi di Natale da urlo e tradizioni natalizie. Tra chi punta tutto su addobbi classici e vintage e chi ha gusti "singolari", i vip non hanno badato a spese per addobbare le proprie case. In barba all'annata più triste di sempre. Ma non pensate che sia tutta farina del loro sacco. Ad aiutarli con allestimenti lussuosi (spesso a più zeri) sono i floral designer - che in fatto a gusti non sono secondi a nessuno - e per tutti (o quasi) la mano è sempre quella di Vincenzo D'Ascanio.

Un esempio? L'albero di Natale (e decorazioni annesse) dell'influencer Chiara Biasi. La modella e stilista ha optato per un albero (270 cm di altezza) innovativo tutto piume e pampas, che ha decisamente alleggerito il suo portafoglio. Per realizzarlo sono servite 550 pampas (circa 5 euro ciascuna), 70 piume (10 euro ciascuna) e luci a pioggia per un valore che sfiora i 4mila euro (se si considera anche l'albero). A questo si aggiunge la ghirlanda di piume e palline da 420 euro e la maxi cornice natalizia da circa 1500 euro e i giochi sono fatti.

Anche i Ferragnez hanno scelto il floral designer delle star per gli allestimenti nel loro appartamento. Chiara Ferragni e Fedez hanno puntato su un maxi abete artificiale con fiocchi, palline e luci che, secondo i prezzi ufficiali del sito, dovrebbe aggirarsi sui 2000 euro. A questo vanno aggiunte le lettere personalizzate del valore di 99 euro ciascuna e la maxi ghirlanda all'ingresso, a forma di cuore, da 200 euro. Senza considerare il corrimano natalizio (di almeno cinque metri di lunghezza) tutto luci e decorazioni. Un allestimento lussuoso che però Chiara Ferragni ha tenuto a precisare: del tutto sponsorizzato.

Si è affidata a D'Ascanio anche Baby K. La regina delle hit estive ha puntato su un albero in stile "lollipop", dominato dal colore rosso e tempestato di tamburelli rossi, palline, lecca lecca e fiocchi. Le decorazioni, che oscillano tra i 5 e 10 euro ciascuno, sono già sold out sul sito dell'allestitore. Si trovano, invece, ancora sul web i soldatini schiaccianoci tanto di moda in questo 2020: 20 euro ciascuno e passa la paura.

Parola d'ordine noleggio per Valentina Ferragni. La sorella di Chiara Ferragni ha deciso di dare un calcio alle tradizioni e noleggiare gli allestimenti natalizi per l'intero periodo delle festività in un noto negozio di decorazioni brianzolo. A spiccare sono soprattutto i tre soldatini schiaccianoci a grandezza naturale. Per noleggiarli per un giorno interno ci vogliono 200 euro, ma considerando che campeggeranno nel salotto dell'influencer per oltre un mese è facile intuire che il portafoglio si sia alleggerito notevolmente per questo Natale. Tra pacchi finti e burattini, fa da cornice il maestoso albero decorato con fiocchi, bacche rosse e palle dorate.

Riciclo di lusso, invece, per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. La coppia d'oro ha allestito la casa di Torino con decine di addobbi luminosi acquistati due anni fa in occasione di una fiera di beneficenza per i bambini. Tra renne e casette luminose posizionate alle finestre, spicca anche il trono rosso sul quale è comodamente seduto un Babbo Natale a grandezza naturale. Un pezzo "tradizionale" della famiglia Ronaldo, visto che campeggia nelle case di CR7 da diversi anni e più volte visto nelle sue foto social. A corredo di tutto questo il classico albero di Natale, fino al soffitto, addobbato in stile minimal con centinaia di luci sul quale Georgina, amante dei dettagli e delle cose di lusso, non avrà mancato di aggiungere qualche decorazione luxury.