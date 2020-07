"Questo libro parla di sesso". Il siparietto tra la Fornero e il marito

E chi l’avrebbe mai detto di vedere Elsa Fornero come partecipante di un quiz televisivo? Nessuno, vero? Ecco, invece è successo e succederà nel corso di questa strana estate. Dalla lacrime al fianco di Mario Monti parlando della sua riforma (lacrime e sangue, appunto) delle pensioni, alle domande del format su Rai Due condotto da Costantino Della Gherardesca. Insomma, per l’economista si tratta di un bel cambiamento, di quelli veramente radicali.

Spieghiamoci bene. È scattato da qualche settimana l’estivo programma Rai "Resta a casa e vinci"; si tratta di un quiz show condotto da Costantino Della Gherardesca e forte di una decina di esperti, tra i quali vi è l’ex ministro del governo Monti. Ecco farà un bel po’ sorridere vedere l’algida Fornero al fianco di personaggi e personalità più spumeggianti e colorite come Carmen di Pietro (che sarà l’esperta di letteratura), Lory Del Santo (esperta della settima arte, ovvero del cinema), Enzo Miccio (maestro di galateo), Federico Russo (esperto di calcio) Va da sé che Elsa Fornero sarà l’esperta di economia e finanza.

La particolarità del format è che concorrenti e giurati non sono presenti in studio, bensì giocano il proprio ruolo comodamente seduti sul divano o in poltrona, a casa. Ma quando entrerà in gioco Elsa Fornero? Presto detto. La consulente speciale del conduttore sarà chiamata in causa ogni qual volta la ruota sceglierà casualmente tra i vari esperti che prendono parte al programma. Così quando la ruota indicherà "economia", l’ex ministro entrerà in gioco.

Ma non sarà mica che l’accademica ora pensi di sfondare sul piccolo schermo? Viste le numerose ospitate televisive degli ultimi mesi, anzi anni, per parlare di pensioni e finanza il dubbio può anche venire. La diretta interessata, comunque, smentisce questa velleità: "Sia chiaro, non è che sto cercando un futuro come giurata in tv o partecipante ai quiz show. Non ho l’età per iniziare un nuovo lavoro. Ho solo accettato la proposta gentile e cortese di una persona gentile e cortese" , ha infatti spiegato al Corriere della Sera. Ecco, a proposito di Costantino Della Gherardesca c'è un aneddoto divertente, visto che il conduttore ha voluto regalare il suo ultimo libro - nel quale si parla anche di sesso - alla sua compagna d'avventura in tv. Ecco, quando l'opera è finita tra le mani del marito di Elsa Fornero, l'uomo c'è rimasto un po' di stucco: "Ma gli hai dato un’occhiata? Elsa, questo libro parla anche di sesso!" . Una rilevazione che, come riporta sempre il Corsera, ha lasciato un po' così anche l'ex ministro.

Insomma, può allora capitare - e non dovremo più sorprenderci più di tanto- di smanettare con il telecomando e imbatterci in una Elsa Fornero che pone semplici (?) domande di economia e finanza a giovani concorrenti (l’altro giorno ha posto un quesito ai team "Neomelodiche" e "Rockettari"). Ecco allora come il passaggio da Mario Monti e dal ministero a Costantino Della Gherardesca e al quiz show in televisione sia ormai cosa fatta: chapeau per l’arte di sapersi riciclare.