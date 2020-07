Quella foto di Alessia Marcuzzi che ha fatto impazzire i fan. "È la stessa di De Martino"

Il gossip dell’estate si arricchisce di un altro capitolo molto particolare. E questa volta le attenzioni sono puntante su una foto che Alessia Marcuzzi ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Dopo che è balzata agli onor di cronaca la possibile relazione tra la ex conduttrice de L’Isola dei Famosi e il conduttore di Made in Sud, il mondo dei social è a caccia di un possibile legame tra i due. Infatti, ad oggi, la relazione tra la Marcuzzi e De Martino è stata smentita a spada tratta dall’ex ballerino, mentre la conduttrice ha preferito il silenzio, continuando a vivere la sua vita. Almeno fino a questo momento. Perché una foto decisamente ambigua che è stata pubblicata sul web ha fatto letteralmente impazzire i fan. Tanto che in moltu stanno cercando di speculare su quanto è avvenuto.

Tutto è cominciato da alcune storie su Instagram (ora cancellate) che sono state pubblicate dal ballerino, in cui De Martino, intanto che si gode la sua vacanza con il figlio, ha messo in mostra delle bellissime foto di una luna che alza nel cielo. Il giovane ha sempre avuto un interessamento per le foto artistiche, come si nota dal suo profilo. Però, lo scatto che è stato pubblicato dalla Marcuzzi ha fatto scatenare nuovi pettegolezzi. Appeso al muro c’è un foglio e alle spalle si nota molto chiaramente un cielo illuminato da i raggi della luna. "Ti amo dalla luna e ritorno", c’è scritto sul biglietto. "Anche io", si legge dalla didascalia che accompagna il post. Nulla di eclatante, a primo impatto.

Sono i follower della Marcuzzi che notano le similitudini tra la sua foto e quelle postate da Stefano sui social. "Adoro", scrive un utente. "Hai postato la stessa foto che ma pubblicato De Martino", commenta un altro utente. Infatti, secondo alcuni, il ballerino condividendo le immagini di una luna bella e romantica, avrebbe voluto inviare una dedica d’amore alla Marcuzzi. E Alessia avrebbe voluto rispondere al gesto, pubblicando questa foto che ha già fatto il giro del web. Pura coincidenza oppure dietro queste “frecciatine” c’è qualcosa di vero? Sta di fatto che la foto della Marcuzzi ha totalizzato più di 29mila “mi piace” ed è una tra le più commentate. Sul gossip comunque non c’è ancora nessuna conferma. Non resta che fantasticare e aspettare, chissà, un commento al caldo dalla stessa Marcuzzi dato che, per ora, è l’unica che non è intervenuta sulla questione.