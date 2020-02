La foto di Belen Rodriguez sui social ​scatena il gossip: "Sei incinta?"

"Ci devi dire qualcosa!?" , con questa domanda (e molte altre) il popolo social è tornato a parlare della possibile nuova gravidanza di Belen Rodriguez. Tutta colpa di un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, che ha attirato l’attenzione e la curiosità di centinaia di fan e follower. La sensuale showgirl argentina, nelle scorse ore, ha condiviso sul suo account Instagram lo scatto di una statua raffigurante una donna incinta. Per molti il messaggio che tutti attendevano: Belen è incinta. Forse. Oppure no.

In pochissime ore il post ha ottenuto migliaia di like ma soprattutto è stato sommerso di commenti di auguri e congratulazioni. Se per molti la foto della statua in dolce attesa ha rappresentato una conferma della gravidanza di Belen, altri ci sono andati più morbidi, rivolgendo domande insistenti alla compagna di Stefano De Martino: " Ci devi dire qualcosa!?" , " Che bello aspetti un bimbo?" , " Sei di nuovo incinta?" . Belen e Stefano, dopo la loro riconciliazione, non hanno mai fatto mistero di volere un altro figlio, dopo il primogenito Santiago. Il desiderio di un nuovo pargolo ad allargare la famiglia De Martino è forte e i due lo hanno confermato spesso, tra interviste e ospitate televisive. È innegabile, però, che ogni vestito più morbido indossato dalla sensuale argentina, ogni mano delicatamente poggiata sul suo ventre faccia scattare i rumors e soprattutto il toto-gravidanza. Era successo poco meno di due mesi fa quando una foto che la ritraeva avvolta solo di tulle rosa aveva fatto crescere i dubbi sulla presunta seconda dolce attesa. Tutti gossip sempre smentiti. Negli ultimi giorni la coppia si è ritagliata un weekend romantico in Camargue e molti hanno pensato che il post di oggi fosse l'annuncio ufficiale del lieto evento.

Non c’è che dire: il post pubblicato da Belen ha suscitato notevole interesse, tanto da costringere l’argentina a chiarire la situazione. Belen ha così risposto ad uno dei tanti commenti pubblicati dai suoi follower sotto l’ultimo post, chiarendo la situazione: " Non sono incinta, è una scultura che mi hanno regalato oggi, l'ho fotografata e l'ho postata, perché la trovo bellissima. Tutto qui! ". Niente annuncio ufficiale dunque ma c'è da scommettere che la statua sarà sicuramente beneaugurante per Belen e Stefano.