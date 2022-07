"Vuole lasciare Roma...". L'ultima bomba sulla separazione tra Totti e Ilary

Per Totti e Ilary è tempo di prendere decisioni importanti sul loro futuro. Scemato il clamore mediatico dei primi giorni dopo l'annuncio della separazione, giorni che Ilary Blasi ha scelto di trascorrere in Africa insieme ai figli. La conduttrice ha messo spazio fisico tra sé e Roma, centro nevralgico del pettegolezzo che la riguarda insieme a suo, ormai ex, marito Francesco Totti. Il Capitano ha, invece, scelto di rimanere a Roma, la città che da sempre lo tutela e lo protegge, e che in tutti questi mesi l'ha difeso e coperto. Dal suo fortino dell'Eur, una villa extralusso con due piscine e un capo da padel, Totti è uscito solo per andare allo sporting club vicino casa dal suo fedele amico Vincent Candela e nel suo ufficio, sempre nella stessa zona.

La villa coniugale pare resterà a Ilary Blasi, che vivrà lì insieme ai figli, a meno che non venissero confermate alcune indiscrezioni che sono circolate nelle ultime ore che, però, non trovano nessun riscontro né tra i diretti interessati né tra il vox populi, che vedono la conduttrice in partenza per Milano. Alcuni rumors, infatti, dicono che la Blasi sarebbe pronta a lasciare Roma per trasferirsi nel capoluogo lombardo. Il primo motivo sarebbe lavorativo, visto che a Cologno Monzese si trova il centro di produzione televisivo Mediaset, azienda per la quale lavora la conduttrice. Negli ultimi anni, Ilary Blasi ha lavorato come pendolare tra Roma e Milano per seguire gli appuntamenti in diretta dell'Isola dei famosi, programma che va in onda proprio da Cologno Monzese. La decisione dell'azienda di offrire al pubblico il doppio appuntamento settimanale con il reality ha complicato la vita della Blasi, costretta a raddoppiare i suoi viaggi in treno da Roma a Milano e viceversa per garantire continuità anche alla sua famiglia.

Gli stessi rumors indicano che la conduttrice potrebbe portare con sé anche i tre figli avuti dal campione giallorosso. Ma se Isabel, la minore, è ancora piccola e non ne risenterebbe, diverso è il discorso per Chanel e Christian, i due ragazzi maggiori e ormai adolescenti, che a Roma hanno la scuola e tutte le loro amicizie. Ilary Blasi è chiamata a una scelta, che non potrà essere procrastinata troppo a lungo, visto che tra poco più di un mese riapriranno anche le scuole e a quel punto una decisione dovrà essere già presa, sia da parte di Francesco Totti che di Ilry Blasi.