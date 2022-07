"Foto inutile...". Lo scatto a cavallo di John Legend fa infuriare la Lucarelli

La foto in sella al cavallo che impenna, le piramidi sullo sfondo. Uno scatto ormai stereotipato e, diciamolo pure: una gran cafonata. Un tale "souvenir" acrobatico dall'Egitto te lo aspetteresti da un turista un po' citrullo, magari nemmeno consapevole della perfetta inutilità di quella mossa ordinata all'equino di turno. Di certo, stenteresti a credere che anche una star della musica come John Legend possa ricorrere a tali cliché ormai fuori moda. E invece no. Pure il cantante statunitense da oltre 14 milioni di follower ci è cascato e, come se nulla fosse, ha pure postato quella fotografia sui social.

A smascherare l'artista è stata, con un post, Selvaggia Lucarelli, la quale già nei giorni scorsi - durante un suo viaggio in Egitto - aveva denunciato la discutibile pratica delle foto con il cavallo ammaestrato. Proprio a seguito di quella sua lamentela, qualcuno le aveva segnalato che a prestarsi al controverso scatto turistico era stato anche il cantante americano. Così sui social è scattata la reprimenda nei confronti di quest'ultimo. " Ora io dico, hai 14 milioni di follower, sei John Legend, hai bisogno della foto souvenir col cavallo che viene fatto impennare con 41 gradi per qualche like? E dai, cominciamo a fare scelte virtuose e gli egiziani cominceranno a capire che ci sono modi più nobili per guadagnare con i turisti. E ne hanno bisogno, perché in questo sono rimasti a 50 anni fa. Come certi turisti ", ha attaccato la Lucarelli.

A margine di queste parole, la giornalista ha anche pubblicato un breve video da lei stessa girato in Egitto che documenta come vengono realizzati quegli scatti acrobatici. " Ti danno la kefia già annodata per la testa e tengono il cavallo lì al sole per sollevarsi a comando. Ora, ho visto animali utilizzati in tutti i modi possibili durante i miei viaggi e il giretto in cammello me lo sono fatta pure io (oggi non farei più manco quello), ma questa è davvero una roba sciocca, inutile e gratuita, che serve solo a postare una foto sciocca, inutile e gratuita sui social ", ha chiosato Selvaggia.