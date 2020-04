Francesca Cipriani mostra il seno: "Avete comprato l'uovo di Pasqua?"

Dopo aver divertito i suoi follower tagliandosi la frangia e sfoggiando un nuovo stile di capigliatura, Francesca Cipriani ci riprova pubblicando una foto davvero seducente. La showgirl domanda ai suoi fan se abbiano già comprato l'uovo di Pasqua e quale sia il loro preferito, il tutto condito da uno scatto davvero seducente, con tanto di scollatura in primissimo piano. Il seno della giovane è letteralmente fasciato in un top floreale con cerniera frontale aperta, che fatica a contenere le sue forme abbondanti. L'outfit è completato presumibilmente da una gonna a vita alta in pelle nera, per rendere il tutto ancora più sexy e accattivante.

Francesca fissa l'obiettivo con intensità e magnetismo, appoggiando con grazia le mani sulle spalle, i capelli liscissimi scendono morbidi lungo il corpo. I commenti dei fan non si fanno attendere: l'ex gieffina è sommersa di affetto ed elogi per la sua bellezza e per la sua sensualità; Francesca può contare sul supporto di moltissimi sostenitori che adorano il suo stile spesso volutamente esagerato.

La bionda abruzzese ama catalizzare l'attenzione sulle sue forme, che sfoggia con passione su Instagram, modificando le immagini con filtri simpatici in grado di evidenziare il suo incarnato angelico. Tra un abitino corto floreale e un completino sexy, la giovane ama riproporre anche gli scatti del passato, in particolare quelli delle vacanze estive, dove le sue curve appaiono ancora più evidenti e faticosamente contenute dal costume o bikini di turno.

In uno degli ultimi scatti presenti, Cipriani indossa un completo mare bianco con pois neri: la posa del selfie mette in primissimo piano il lato B. Appare più che evidente la passione della giovane per gli elogi e i commenti simpatici spesso indirizzati alle sue misure esagerate, per questo condivide con costanza foto e selfie super sexy attraverso Instagram.

