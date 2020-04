Francesca Tocca sbotta dopo la rottura con Valentin: "Mi avete rotto il ca..."

Sono passate alcune settimane da quando l’ex ballerino di Amici, Valentin Alexandru Dumitru, ha confermato il gossip che raccontava di una liaison con la professionista Francesca Tocca.

Dopo numerosissime indiscrezioni che parlavano della fine del matrimonio tra Francesca e Raimondo Todaro, suo compagno per 13 anni e padre di sua figlia, Valentin ha deciso in maniera inaspettata – e forse incomprensibile – di spiattellare tutto sui social rivelando che la relazione è iniziata dopo le vacanze di Natale e che lui ha deciso di fare un passo indietro per rispetto di una famiglia.

Le esternazioni del ballerino rumeno, però, non sono state accolte di buon grado da molti, che hanno ritenuto fuori luogo e irrispettoso il suo atteggiamento nei confronti della Tocca che, almeno fino a qualche ora fa, aveva deciso di non commentare in alcun modo la situazione.

Finita l’ultima edizione di Amici che ha decretato la vittoria di Gaia Gozzi, però, Francesca non ha resistito e, probabilmente sommersa di messaggi da parte dei curiosi, ha pubblicato una Instagram story che ha fatto ben comprendere quale sia adesso il suo stato d’animo. “ Eh basta...Mi avete un po’ rotto le scatole, anzi, mi avete rotto il ca..o – ha sbottato la ballerina - . Le scatole non rendono bene l’idea ”.

Insomma, le poche parole utilizzate dalla Tocca hanno fatto ben intendere ai più curiosi che la ballerina non ha voglia di commentare fatti riguardanti la sua vita privata. I suoi profili social, intanto, sono sommersi da commenti di milioni di follower che si sono divisi: da una parte i sostenitori di Francesca e dall’altra coloro che hanno deciso di sparare sentenze incuranti di tutto e tutti. Molti insulti, infatti, hanno inondato gli ultimi post della ballerina che, concluso Amici, ha deciso di parlare mettendo tutti al loro posto.