"I Maneskin sniffano cocaina". L'accusa choc della Francia

I Maneskin vincono l'Eurofestival: dopo oltre trent'anni una canzone italiana è salita sul gradino più alto del podio della competizione musicale europea. Un traguardo raggiunto grazie alle voci e alla grinta straordinaria di quattro ragazzi romani poco più che ventenni che nel corso della finale hanno dovuto subire l'accusa della Francia di essere drogati. Tutto nasce da un video girato in green room durante la diretta, che ha scatenato le polemiche in rete riportate poi da una giornalista del Paris Match. Netta e piccata la replica dei Maneskin, prima in conferenza stampa e poi sui social.

" Grande tensione a #Eurovision con l'immagine della striscia di cocaina di un componente della squadra italiana... Gli organizzatori stanno discutendo sul da farsi ", ha scritto Mariana Grépinet. Durante la diretta, infatti, alcuni utenti hanno sostenuto di aver visto Damiano sniffare una striscia di cocaina in green room. Una circostanza ovviamente fraintesa dal pubblico a casa, che per qualche attimo ha messo in discussione la permanenza dei Maneskin all'Eurofestival. I giovanissimi italiani sono partiti come favoriti anche se il voto delle giurie nazionali, come facilmente immaginabile da chi segue l'Eurovision da tempo, non li ha premiati. È stato il televoto a portare i Maneskin sul tetto d'Europa, pur con la polemica.

Grosse tension à #Eurovision avec l image du rail de coke d un membre de l’équipe italienne... les organisateurs sont en discussion pour savoir que faire @ParisMatch

— Mariana Grépinet (@MarianaGrepinet) May 22, 2021

In conferenza stampa, Damiano si è immediatamente difeso dall'accusa di aver sniffato droga e ha spiegato le dinamiche di quel video. " Non era cocaina, ragazzi! Non uso droghe! ", ha detto stizzito Damiano davanti ai giornalisti. " Non ne faccio uso, per favore non ditelo. Non faccio uso di cocaina ", ha proseguito Damiano spiegando cosa davvero è successo nella green room dell'arena di Rotterdam. Il frontman dei Maneskin, quindi, ha raccontato che Thomas ha rotto un bicchiere e lui ha abbassato la testa per capire cosa fosse successo. Un gesto fatto automaticamente che, però, davanti alle telecamere ha dato adito a pettegolezzi e polemiche strumentali da parte della nazione che ci ha conteso il podio fino quasi alla fine.