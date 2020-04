Friends, all'asta la possibilità di partecipare alla reunion

Sei fan molto fortunati potranno essere parte della reunion di “Friends”.

Come riporta il Mirror, l’attrice Jennifer Aniston ha annunciato sul proprio profilo Instagram l’iniziativa, collegata a "All In Challenge" - che in questo periodo sta raccogliendo molti soldi per varie iniziative benefiche, legate all’emergenza coronavirus negli Stati Uniti. Anche quella legata a “Friends” è un’iniziativa benefica: i fan possono fare una donazione compresa tra i 10 e i 100 dollari, tra loro saranno estratti sei fortunati che prenderanno parte alla puntata speciale della reunion su Hbo. Ma cosa più importantem il ricavato dell’intera asta servirà a finanziare progetti di consegna a pasti a domicilio a persone malate e anziane, che in questo periodo si trovano in auto-isolamento nelle proprie case.

Coloro che vinceranno godranno anche di un privilegio assolutamente unico: prenderanno il caffè con l’intero main cast di “Friends” - ossia la succitata Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer - sul set del Central Perk, la caffetteria in cui sono ambientate gran parte delle scene della serie andata in onda per dieci anni.

La reunion di “Friends” è molto attesa e arriva a oltre un quarto di secolo dalla messa in onda statunitense del primo episodio. Il telefilm, girato a cavallo degli anni ’90 e dei primi anni 2000, continua a essere visto in tutto il mondo grazie alle piattaforme streaming e quindi è giunto anche alle giovani generazioni.

Varie celebrità hanno aderito a All In Challenge, proponendo aste per raccogliere fondi a scopo benefico durante l’epidemia di coronavirus. Il cantante Justin Timberlake e l’attore Bill Murray hanno messo in palio una partita di golf con loro. L’attore Kevin Hart ha offerto un ruolo nel suo prossimo film. La presentatrice Ellen DeGeneres ospiterà il vincitore della propria asta affinché faccia da co-conduttore in una puntata speciale dell’Ellen Show. Gli attori Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno invece messo in palio la possibilità di gestire con un fan - uno a testa - una bancarella di limonata fresca.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?