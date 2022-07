"Fucili in casa", "Lasciamoli dove stanno". Imbarazzo in studio a Morning News

Il "bello" della diretta è che non si è mai preparati a quello che un intervistato può dire davanti alla telecamera. Simona Branchetti, conduttrice di Morning News, lo sa bene visto che nell'ultima puntata della sua trasmissione - in onda ogni mattina su Canale 5 - si è trovata a dovere mettere una pezza alle dichiarazioni rilasciate da un arzillo vecchietto intervenuto il diretta.

La puntata stava volgendo al termine e in studio si stava parlando del tema delle truffe agli anziani, che in estate registrano un'impennata di casi. La Branchetti ha dato ampio spazio ai suoi ospiti per parlare della tematica, fornendo anche un decalogo sulle regole per difendersi. Poi si è collegata con il suo inviato in diretta da una spiaggia di Piombino, sul litorale toscano. Il giornalista ha invitato un signore di 88 anni a dire la sua sulle truffe agli over 70 e l'uomo ha letteralmente spiazzato inviato e conduttrice.

" Non mi è mai capitato ma se dovesse succedere farei il possibile per non essere truffato, mi rifugio in casa", ha dichiarato il signor Gennaro che, incalzato dall'inviato sui metodi per difendersi dai truffatori, ha detto senza tanti giri di parole: "Fino a qualche anno fa avevo quattro fucili. Ora non ce li ho più sicché non gli sparo nemmeno". Le parole dell'88enne hanno imbarazzato immediatamente la conduttrice che, tra il brusio in studio e le parole del suo inviato che definiva la soluzione proposta dall'anziano "un po' troppo violenta", ha cercato di salvare il salvabile.