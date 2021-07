"Morning News", su Canale 5 le notizie non vanno in ferie

Due volti femminili del giornalismo Mediaset alla guida di nuovi programmi per tenere accesa l'informazione estiva del Biscione. Simona Branchetti, anchorwoman del Tg5, da lunedì sarà alla conduzione di un nuovo spazio di approfondimento del mattino (dalle 8,45 alle 11) su Canale 5 intitolato Morning News, all'americana. Mentre Veronica Gentili porterà avanti la mission informativa di Rete 4: oltre a Stasera Italia News e Stasera Italia Weekend in onda in access prime-time tutti i giorni, prenderà il timone del nuovo Controcorrente, il lunedì in prima serata. Giuseppe Brindisi invece continuerà Zona Bianca il mercoledì sera.

È la prima estate in cui l'informazione di Canale 5 non andrà in vacanza. Una scelta maturata in pochi giorni dai vertici del Biscione, a fronte del riaccendersi di una stagione infuocata su tutti i fronti: dal Covid alla politica al dibattito parlamentare ai piani di ripartenza economica.

Simona Branchetti per la prima volta nella sua carriera (è al timone dell'edizione delle 13 del Tg5 dal 2008 e in precedenza era a SkyTg24), si troverà alla guida di un contenitore di approfondimento che ha modi e tempi diversi rispetto al classico telegiornale. Ed è normale che senta l'adrenalina del debutto. «Per me - spiega - è una esperienza completamente nuova. Mi hanno convocato in tutta fretta, ho traslocato da Roma a Milano in 48 ore, ma sono onorata del compito che mi viene dato. Una grande soddisfazione personale. Altre volte in passato ho condotto vari speciali, come per il crollo del Ponte Morandi a Genova o per il terremoto del 2016, però questa è la mia prima esperienza in un programma di così lunga durata. E sono grata al mio direttore Clemente Mimun di avermi lasciata andare. Ci porto tutta la mia esperienza e il mio modo di essere che il pubblico di Canale 5 conosce».

Morning News è in sostanza una costola di Mattino 5, una prosecuzione dello spazio consolidato di Federica Panicucci. Sarà composto da una parte di cronaca, con approfondimenti, collegamenti, ospiti, esperti, e una parte più leggera dedicata all'estate e alle vacanze. Temi caldi, quelli di cui dibattono tutti gli italiani sotto l'ombrellone o nell'attesa spasmodica di partire: il green pass, i vaccini, l'aumento dei contagi, i colori delle regioni, la possibilità di viaggiare, le restrizioni, ma anche i soldi in arrivo dall'Europa con il Recovery plan, il ddl Zan che tanto fa discutere.

«La decisione di tenere aperto lo spazio d'informazione - prosegue Simona - deriva anche dal fatto che quest'anno siamo arrivati nei mesi caldi con una consapevolezza diversa rispetto allo scorso anno, quando abbiamo potuto godere almeno di un'estate di libertà. Per cui in una situazione così ballerina, così altalenante è necessario esserci per raccontare al nostro pubblico costa sta succedendo. E vogliamo anche andare in giro per il Paese con i nostri inviati per sondare l'umore della gente, per sentire le loro voci, le sofferenze e le speranze».

Simona Branchetti si interessa dei temi di salute, benessere, empowerment femminile. Ha scritto un libro su quanto abbia inciso negativamente sulle donne il lavoro a casa durante la pandemia. Titolo: Donne, è arrivato lo smartworking che fa il verso alla famosa frase dell'arrotino. «Mi piacerebbe molto - dice - portare anche questi temi nello spazio del mattino».

«Videonews - conclude Mauro Crippa, direttore generale informazione Mediaset - non va in vacanza. Abbiamo scelto di produrre due nuovi programmi di approfondimento in piena estate, garantendo ai telespettatori un'informazione rigorosa e puntuale anche quando gran parte delle produzioni televisive italiane hanno ormai chiuso i battenti. Anche questo, a nostro avviso, è servizio pubblico».