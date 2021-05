Il dramma di Fulvio Abbate: "Il tumore alla mandibola è tornato"

Fulvio Abbate torna a combattere contro un male che lo aveva colpito due anni fa. A svelarlo è stato lui stesso attraverso Facebook dove, negli ultimi giorni, ha raccontato il suo dramma con una serie di video dall'ospedale dove era ricorverato dallo scorso 24 maggio. " Sono stato operato per un tumore alla mandibola. Per questa volta muoio guarito ", ha detto lo scrittore citando Ettore Petrolino. Fulvio Abbate è stato ricoverato per circa una settimana presso il Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi al delicato intervento chirurgico per asportare il tumore alla mandibola. Un male contro il quale lo scrittore, ex concorrente del Grande Fratello Vip, aveva già combattuto anni fa, nel 2019. L'operazione, come ha fatto sapere lo scrittore, è andata bene, ma ora lo attende un lungo periodo di riposo: " Sto bene, ma sono molto fragile. Avrò bisogno di un periodo di riposo per evitare che la mandibola si fratturi. Non sarebbe un bene, ora sono molto gonfio ". Nonostante il delicato intervento, Abbate è riuscito sempre a comunicare con i suoi ammiratori attraverso i social network.

Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto parole belle. Mi sento un po' in colpa per il mio imperdonabile narcisimo. Mi sono un po' vergognato di aver messo quelle foto che raccontano di me e del mio personale. Potevo risparmiarmi il video per compassione. Ora però penso a riprendermi, spero di non morire

Lo scrittore ha condiviso sulla sua pagina Facebook una serie di filmati in cui ha raccontato la sua esperienza anche da letto dell'con indosso il camice operatorio. Immagini e video dei quali Fulvio Abbate è sembrato quasi vergognarsi: "". Durante il ricovero Fulvio Abbate non ha mai perso la sua verve, segno che la lotta contro la malattia non lo ha abbattuto.

La notizia della malattia dello scrittore Abbate arriva a pochi giorni da un altro dramma, che vede coinvolta un'ex gieffina molto conosciuta. Nelle scorse ore anche Carolina Marconi, concorrente del Grande Fratello 2004, ha svelato di avere un tumore, che l'ha costretta a subire un intervento chirurgico al seno. Ora la modella di origini venezuelane dovrà fare sei mesi di chemioterapia, ma sui social non perde il sorriso e la grinta. Proprio come Abbate che, già rientrato a casa, continua ad aggiornare i suoi fan sul web con video e messaggi.