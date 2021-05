"Ho un tumore", il dramma dell'ex gieffina

" A metà giugno inizio la chemioterapia. Mi cadranno i capelli e le ciglia, ma non perderò il sorriso ". Così Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello 2004, ha annunciato ai suoi fan di essere malata. Decisa però a combattere quel tumore scoperto il 24 marzo scorso.

L'ex gieffina, che nella casa di Cinecittà aveva avuto una relazione con il dj Tommy Vee, ha scelto Instagram per annunciare ai suoi follower il difficile momento che sta attraversando. In un post pubblicato alcuni giorni fa la modella, 43 anni, ha raccontato di aver scoperto di avere un tumore al seno due mesi fa: " Ricordo quando i medici me l'hanno detto mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta. Sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine ". Una notizia durissima per lei, che ha infranto i suoi sogni e i suoi progetti, anche quello di diventare madre: " Mi sono sentita finita come donna, distrutta. Poi sono rientrata dai medici per ascoltare tutto anche se in quel momento ero crepata dentro ".

Ho sacrificato la mia mammella - ha raccontato sul web - per evitare la radio. Il giorno dell'intervento ricordo che prima di chiudere gli occhi ero terrorizzata dal pensiero: 'E se non mi risveglio più e la mia vita finisce così?'. Che sfiga

Pochi giorni dopo Carolina Marconi si è sottoposta a und'urgenza per asportare il tumore. Un'operazione complessa durata quasi otto ore, nella quale la massa tumorale è stata rimossa e il seno è stato ricostruito. "". Il buon esito dell'intervento non ha risparmiato però l'ex gieffina da un'altra brutta notizia. L'esame istologico effettuato sul tumore non ha dato esiti positivi e Carolina ha svelato di dover affrontare una lunga fase di chemioterapia.