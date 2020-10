Gabriel Garko, la verità sul coming out: "Al Gf Vip non volevo farlo"

" Non l'ho studiato a tavolino e non volevo pubblicità ", Gabriel Garko ha messo la parola fine al suo coming out. Ospite di Barbara d'Urso a Live l'attore è tornato a parlare della sua rivelazione fatta poche settimane fa all'interno della casa del Grande Fratello Vip, chiudendo di fatto un cerchio aperto da anni.

Negli studi del programma domenicale di Barbara d'Urso Gabriel Garko ha salutato il suo pubblico, svelando: "Da stasera non mi vedrete più in televisione". Ma si è tolto anche gli ultimi sassolini dalla scarpe su una vicenda che tiene banco da ormai diverse settimane. A sorpresa l'attore di origini torinesi ha confessato che l'idea di fare coming out nella Casa non era stata neanche presa in considerazione. Garko non era andato al Grande Fratello Vip per rendere pubblica la sua omosessualità, ma per invitare Adua Del Vesco a non parlare più della loro finta relazione. " Sono entrato al Grande Fratello Vip non per fare outing - ha svelato a Barbara d'Urso - ma perché Adua stava parlando della nostra relazione, di cose che non mi piacevano, e sono andato lì per dirle di non portare avanti questa manfrina ".

A scoperchiare il vaso di pandora è stato invece Alfonso Signorini che, durante la lettura della lettera scritta da Gabriel Garko per Adua al Grande Fratello, ha portato l'attenzione sul fantomatico "segreto di Pulcinella", facendo capire che dietro ci fosse ben altro: " Quella sera non ho affatto rivelato il mio orientamento, è stato Signorini, ho parlato del "segreto di Pulcinella" perché sono stato sempre molto riservato sulla mia vita. Non è una cosa facile da fare e neanche necessaria, ma non ce la facevo più a sentire che ero fidanzato con qualcuno ".