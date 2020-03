Gabriele Muccino annuncia: "Farò un film sul Covid-19, scrivetemi le vostre storie e paure"

Dopo l’annuncio di Salvatores anche Gabriele Muccino è pronto a realizzare un film sullo storico momento che l’Italia e il mondo intero stanno vivendo a causa della pandemia da coronavirus. Il regista romano, 52 anni, lo ha annunciato sui social network lanciando la sfida agli italiani: " Raccontatemi dei vostri rimorsi, dei vostri dolori, delle vostre gioie, dei vostri amori strappati, dei vostri amori ritrovati, di quello che cambiereste se tornaste indietro e quello che pensate di cambiare quando tutto ciò sarà passato ".

Con un lungo post pubblicato su Instagram, Gabriele Muccino ha spiegato che è pronto a realizzare un docu film sulla drammatica situazione che il nostro paese, e il resto del mondo, sta vivendo per colpa del Covid-19. Il regista di "Sette anime", "L’ultimo bacio" e "Padri e figli" è pronto a imprimere sulla pellicola una storia realistica fatta di racconti, vissuti personali, morte ma anche rinascita: " Vorrei realizzare un film su questo momento storico che tutti insieme, ad ogni latitudine sociale e geografica, stiamo attraversando. Se vorrete collaborare con me, vi prego scrivetemi delle vostre esperienze, riflessioni, raccontatemi delle vostre ansie, dei cambiamenti che stanno subendo le vostre vite ma soprattutto il vostro sguardo sulle cose, se sta cambiando e come ".