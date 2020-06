Quell'annuncio di Meghan una macchia per la Royal Family

L’annuncio di gravidanza da parte di Meghan Markle è arrivato al momento sbagliato.

Come riporta il DailyMail, il nuovo libro “Royals at War” dei giornalisti Dylan Howard e Andy Tillet porta alla luce delle nuove rivelazioni in merito a un presunto dissidio avvenuto nella Royal Family. Un dissidio che si sarebbe scatenato proprio a causa di Meghan Markle.

Andiamo con ordine. Kensington Palace rese noto che la duchessa di Sussex era incinta il 15 ottobre 2018, un paio di giorni dopo il matrimonio della principessa Eugenia. Già all’epoca i sostenitori della figlia del duca di York criticarono aspramente Meghan Markle sui social network, per aver rubato la scena immediatamente dopo le nozze della principessa. In base a queste nuove rivelazioni, l’annuncio di gravidanza sarebbe avvenuto in realtà, all’interno della Royal Family, il giorno prima del matrimonio. In questo modo tutti i parenti avrebbero visto i duchi di Sussex per la prima volta in quella sede. E sarebbe stata quella la prima occasione possibile per dar loro gli auguri e le congratulazioni di rito.

I due giornalisti spiegano come questo gesto abbia “ imbarazzato ” il principe Harry e abbia reso “ furiosa ” Sarah Ferguson. “ Questa è stata un’enorme gaffe sociale - si legge nel libro - anche se non si è un membro della Royal Family - rubare la luce della ribalta da Eugenia, che era furiosa, come lo era sua madre, Sarah ”.

Secondo il volume le cose sarebbero andate in questo modo: l’annuncio di Meghan Markle in famiglia sarebbe avvenuto il venerdì 12 ottobre. Il 13 ottobre, Eugenia si è sposata con Jack Brooksbank, in un momento in cui tutti nella Royal Family erano al corrente della dolce attesa di Meghan, Regina compresa. Viene però spiegato che non è chiaro se i duchi di Cambridge, cioè il principe William e Kate Middleton, fossero già al corrente da ancor prima.

Il resto è storia nota. Quando il 15 ottobre, tra l’altro il compleanno di Sarah, Kensington Palace ha ufficializzato la notizia, la duchessa di York ha pubblicato numerosi aggiornamenti social per ricordare l’avvenuto matrimonio della figlia. Tra i messaggi pubblicati un ringraziamento alla stilista dell’abito da sposa e un’attestazione di orgoglio per gli sposi. E nessuna menzione della gravidanza di Meghan Markle. Lo stesso è avvenuto con il principe Andrea, che ha rilanciato sui propri canali social gli aggiornamenti dell’ex moglie, ignorando completamente la lieta novella dei duchi di Sussex.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?