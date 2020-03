Meghan Markle attacca la Royal Family?

Meghan Markle è stata nel Regno Unito la scorsa settimana prima che la Megxit diventi operativa definitivamente. La duchessa ha accompagnato il Principe Harry in ogni occasione pubblica.

Ma è andato tutto liscio? Si è parlato di qualche imbarazzo nel corso della messa per il Commonwealth Day, ma per la Cnn lo scenario è decisamente diverso, a causa della testimonianza anonima di un presunto amico della duchessa.

Stando a questa testimonianza, le cui dichiarazioni hanno avuto forte eco sui social network come Twitter, Meghan avrebbe attaccato la Royal Family. Gli attacchi di Meghan sarebbero stati diretti in particolare verso la cognata e duchessa di Cambridge Kate Middleton.

Secondo questa fonte, riportata anche da alcuni tabloid britannici, Meghan trova strano che nessuno abbracci l’altro all’interno della Royal Family. Inoltre pare che Kate e il Principe William non approvino le scelte di Meghan e del Principe Harry. Secondo la Cnn, è normale che i due fratelli siano in disaccordo, per via del ruolo che ricoprono e che ricopriranno nella storia del loro Paese: William è destinato a diventare Re prima o poi - dopo il padre, il Principe Carlo - mentre Harry ha avuto anche la possibilità di fare quell’ormai famoso passo indietro come membro senior della Royal Family.

Inoltre, il presunto amico della duchessa ha sottolineato come Meghan non abbia portato in visita il piccolo Archie Harrison dalla Regina Elisabetta II e dal Principe Filippo di Edimburgo. Quest’ultimo non gode di ottima salute, rincara la fonte anonima, per cui non si sa quante occasioni avrebbe in futuro il Principe di vedere il rampollo.

La fonte anonima ha anche spiegato che dopo quest’ultimo viaggio nel Regno Unito, Meghan sia sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta a decidere di trascorrere parte della sua vita in Nord America. La testimonianza riporta che non ci sarebbe calore nella Royal Family - anche se su Twitter non tutti sono d’accordo - e Meghan vorrebbe crescere Archie in una casa piena di risate, gioia e abbracci.

Quale sarà il fututo per Harry e Meghan? Tra un anno la Megxit potrebbe essere in revisione da parte della Regina e solo allora se ne potrà trarre un bilancio.

