Gaia Gozzi: "Parte del montepremi di Amici andrà alla Protezione civile"

Nella serata di venerdì 3 aprile era stata trasmessa su Canale 5 la finale di Amici di Maria De Filippi, che aveva decretato il trionfo assoluto di Gaia Gozzi. La cantante italo-brasiliana era riuscita a battere in finalissima il ballerino cubano nonché vincitore della categoria danza Javier Rojas, classificatosi secondo nell'ordine d'arrivo del talent Mediaset, riuscendo così ad aggiudicarsi il montepremi di Amici 2020 del valore di 150mila euro sulla scia del successo del suo nuovo singolo dal titolo Chega. Che potrebbe rivelarsi il tormentone della prossima stagione estiva. E, in un'intervista concessa a Chi magazine, Gaia ha svelato la sua scelta maturata circa la destinazione della somma di denaro ottenuta alla fine del percorso di studi intrapreso nella celebre scuola. Ovvero quella di scendere in campo nella lotta contro il coronavirus, in aiuto della Protezione civile.

"Il montepremi vinto? Ne darò una parte alla Protezione civile, è la prima cosa da fare" , ha fatto infatti sapere incalzata dalle domande del giornale diretto da Alfonso Signorini. E, parlando sempre del suo montepremi, ha proseguito così: "Una parte alla mia famiglia, perché possano essere sereni, e il resto alla mia musica".

Gaia Gozzi parla al web dopo la vittoria di Amici 2020

In occasione della sua prima diretta post-vittoria, da lei condivisa con i fan su Instagram, Gaia Gozzi ha ammesso di essere riuscita solo di recente ad accettarsi così com'è realmente: "Ho imparato, nell’ultimo periodo, ad apprezzare quello che sono. Sono nata così. Sono sempre stata iper-critica".

Ad un certo punto del suo "Q&A" con gli utenti non ha lesinato parole neanche sui difetti che prima non riusciva ad accettare di sé, per poi non nascondere di sentirsi in una fase di transizione dalla tendenza spasmodica all'autocriticismo verso l'autoaccettazione: "Non mi piacevano tante cose: le orecchie, ad esempio, che sono molto importanti. Oppure il mio naso dantesco. Penso di essere in un processo di accettazione e di esaltazione”.