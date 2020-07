Gelosia canaglia: spuntano dichiarazioni di Laura Freddi su Bonolis. La Bruganelli: "Rido"

Tra moglie e marito non mettere il dito, soprattutto a distanza di anni. Lo sa bene Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che nelle ultime ore si è trovata al centro di un nuovo (quanto vecchio) triangolo amoroso. Protagonisti lei, il conduttore e la sempreverde Laura Freddi. Il flirt vissuto tra Bonolis e la Freddi, ormai vent'anni fa, è tornato alla ribalta dei gossip, rispolverato per l'occasione da un noto portale e che ha riacceso inevitabilmente il chiacchiericcio.

La parola estate fa sempre più rima con gossip. Quando le temperature si alzano anche l'asticella di indiscrezioni e rumors si impenna e succede che scatti il pettegolezzo su fatti ormai passati. Se n'è accorta la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli che, navigando sul web, si è imbattuta in alcune dichiarazioni (datate) di Laura Freddi. Tema dell'articolo la storica relazione avuta dall'ex protagonista di Non è la Rai proprio con il conduttore di Ciao Darwin. Colpita nel vivo, ma pur sempre disposta a stare al gioco dei media, la Bruganelli ha condiviso lo screenshot dell'articolo sul suo profilo Instagram, ironizzando sull'intervista: " Sempre sul pezzo! ".

E pensare che a rispolverare storie passate era stata proprio lei, settimane fa, in una diretta social. In quell'occasione la Bruganelli aveva ricordato come era scoccata la scintilla tra lei e Bonolis, proprio a pochi mesi di distanza dall'addio tra Laura e Paolo: " Quando ho conosciuto Paolo, molti anni fa, lui aveva lasciato Laura Freddi da 4 mesi e conduceva Beato tra le donne, quindi aveva moltissime donne che gli giravano intorno ". Puntini sulle "i" che hanno riportato a galla vecchie dichiarazioni pruriginose rilasciate da Laura Freddi tempo fa. Un amarcord della showgirl per rilanciare la possibilità di lavorare ancora al fianco di Paolo Bonolis in un programma televisivo. Insomma, nel bene o nel male, purché se ne parli.