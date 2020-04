Gemma all'attacco di Tina con la mascherina: "Ho ancora amore da dare!"

Così come aveva recentemente comunicato l'autrice tv Raffaella Mennoia in un post condiviso con il web sul suo profilo Instagram, è in arrivo su Canale 5 la nuova versione di Uomini e donne, "Ai tempi del coronavirus". Nelle cui puntate la conoscenza tra persone avviene nel rispetto delle disposizioni governative stabilite per fronteggiare la pandemia di coronavirus, principalmente attraverso la scrittura via chat. E particolarmente virali, nelle ultime ore, sono diventati in rete dei video che mostrano le anticipazioni delle avvenute registrazioni del rinnovato dating-show Mediaset. Un filmato in particolare, visibile sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e donne, contiene le esclusive immagini dell'ennesima lite consumatasi al programma prodotto e condotto da Maria De Filippi. Che vede protagoniste le "acerrime nemiche" del trono over, ovvero l'opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani.

"Sai quale sarà la mia password sul computer? 'La scintilla dell'amore', va bene??! -esordisce piccata Gemma nel video dello spoiler, rivolgendosi a Tina-. Perché, Tina, guarda io ho ancora tanto amore da dare. Sei soltanto tu che non lo hai capito!".

E alla luce delle delusioni vissute nel lungo percorso intrapreso dalla Galgani a Uomini e donne, la Cipollari ha consigliato a quest'ultima di viversi la sua nuova esperienza televisiva con cautela. " Ma tu ti stai emozionando dietro a persone che non sai se esistono -ribatte la Cipollari alla Galgani, nel video dello spoiler-. E io sono soltanto qui a spiegarti che hai avuto centinaia di corteggiatori...".

Nel filmato in questione delle anticipazioni di Uomini e donne, il cui nuovo appuntamento tv è previsto per la giornata di lunedì 20 aprile, Tina Cipollari appare con una mascherina e distante di almeno un metro da Gemma Galgani. Sotto lo stesso, inoltre, non sono mancati i commenti dei fedeli telespettatori del dating-show. Tra cui, emergono i seguenti messaggi: "Guarda la mascherina di Tina"; "Grazie @tinacipollarioriginal per il sano trash di sempre, ci sei mancata"; "Tina con la mascherina della faccia di Gemma".

La nuova versione di Uomini e donne in arrivo nel palinsesto di Canale 5 avrà anche un'altra protagonista insieme a Gemma Galgani. Ovvero la tronista Giovanna Abate. "Non è facile riuscire a capire la persona se non la vediamo negli atteggiamenti -si legge in un nuovo tweet pubblicato dal profilo Twitter di Uomini e donne-. Gemma e Giovanna sono pronte per questa nuova avventura e vi aspettano da lunedì alle 14.45 su Canale 5. #Uominiedonne".