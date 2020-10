Gemma Galgani abbandona Uomini e Donne in lacrime

La prossima puntata di Uomini e Donne potrebbe riservare un grosso colpo di scena. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, in studio si sarebbe consumata l'ennesima lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Uno scontro di fuoco che avrebbe portato la dama torinese ad abbandonare in lacrime il programma senza farvi ritorno.

Ad anticipare quanto accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne è stato il "Vicolo delle news", che segue le registrazioni del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riferito dal portale al termine dell'ultima puntata registrata a Cinecittà tra Gemma e Tina si è consumata una nuova e accesa lite, che è poi sfociata in un "addio" della Galgani al programma.

L'episodio si è consumato durante l'arrivo in studio di una nuova corteggiatrice per Nicola, ex giovane cavaliere di Gemma Galgani. La ragazza, Evelin, si è presentata come una pescivendola, scatenando la reazione provocatoria della dama torinese nei confronti dell'opinionista. " Bene, Tina si intende di pesci ", avrebbe detto Gemma a Tina, scatenando la risposta incontrollata di quest'ultima. Tra le due donne sembra si sia innescato un battibecco placatosi solo con il momento del ballo al centro dello studio.

Ma la lite è proseguita ancora più dura. Sempre secondo quanto riportato dal sito di gossip la Cipollari ha interrotto il ballo di Gemma con grida e imprecazioni, che hanno scioccato la Galgani. Gemma, in lacrime, ha deciso di abbandonare lo studio e a poco sarebbe valso l'intervento di Maria De Filippi per placare gli animi.

Che tra le due donne non corra buon sangue è ormai cosa risaputa. Gemma e Tina non perdono occasione per provocarsi e punzecchiarsi e le loro liti sono diventate, per i telespettatori, un appuntamento quasi "fisso". Questa volta però le parole di Tina Cipollari potrebbero aver colpito duramente Gemma, che ha abbandonato lo studio. Maria De Filippi sembra aver provato a far ragionare la dama torinese, invitandola a tornare in studio e a mettere da parte, per il momento, l'astio con Tina. Gemma Galgani però avrebbe deciso di non rientrare in studio, almeno per il momento. I telespettatori la rivedranno a Uomini e Donne?