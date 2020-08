"Ha lasciato Sirius per fare un lifting", l'indiscrezione da Uomini e Donne

Negli studi Elios di Roma sono iniziate le riprese della nuova stagione di Uomini e Donne. Il programma, al via il prossimo 14 settembre, sarà uno degli ultimi a ripartire nel panorama televisivo italiano e saranno molti i cambiamenti attuati dalla produzione per garantire la ripresa in sicurezza, in osservanza delle norme anticovid contro il contagio. In uno studio rifatto a nuovo e con tante novità, molti dei protagonisti continueranno a essere una costante per il pubblico a casa. Negli anni, Maria De Filippi ha lavorato per fidelizzare alcuni dei personaggi del suo programma quotidiano, che vengono riproposti ogni stagione. Tra loro c'è Gemma Galgani, che aveva fatto molto discutere in chiusura di stagione per la presunta liaison con il giovane Sirius.

Pare che Uomini e Donne riparta proprio da lei, dalla più famosa delle dame over del programma. Arrivata nel programma per cercare l'amore, Gemma Galgani ha poi mutato la sua mission nel programma. È diventata la spalla delle gag di Tina Cipollari e la sua ricerca sconclusionata dell'amore è diventata ormai parte integrante del format di Maria De Filippi. A seguito della ripresa dopo il lockdown, tra i corteggiatori che si sono presentati in studio per Gemma Galgani c'è stato anche molto giovane rispetto alla dama ma deciso a conquistarla. I due erano stati visti in più di un'occasione insieme fuori dagli studi , per poi interrompere la loro frequentazione. Diverse volte il ragazzo aveva lanciato appelli a Gemma per continuare la conoscenza, senza che la donna desse apparentemente un segno di riavvicinamento.

Il sempre ben informato sito del Vicolo delle news, che spesso lancia anticipazioni sulla registrazione delle puntate di Uomini e Donne, è in grado di rivelare che durante la prima puntata ci sarà proprio Gemma Galgani, che svelerà il motivo del suo allontamento da Sirius. Pare che tra i due ci sia stato un forte litigio nei mesi precedenti e che il motivo della sparizione della dama sia un intervento di chirurgia estetica. Proprio attorno a questa notizia gireranno gran parte delle dinamiche della ripresa del programma. Stando alle anticipazioni, infatti, Gemma Galgani si sarebbe sottoposta a un lifting in una clinica di Roma nel mese di luglio, seguito passo dopo passo dalle telecamere del programma. Uomini e Donne pare ripercorrerà le tappe dell'operazione della donna. Un tipo di tv già visto in passato in numerose occasioni in altri programmi della rete. Inoltre, sempre secondo le talpe del Vicolo delle news, tra i motivi del litigio tra Sirius e Gemma ci sarebbe anche il sospetto della donna che alcuni dei messaggi che il ragazzo le inviava fossero, invece, scritti dalla madre.